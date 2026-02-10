Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή

Μια δέηση κάθε Τετάρτη στις 21:00 στο Θέατρο Φούρνος

Δείτε το trailer της παράστασης Πέρσες του Αισχύλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν και δεν ταιριάζει καθόλου στην περίπτωση αυτή, λόγω περιεχομένου, ύφους και γλώσσας, οι Πέρσες του Αισχύλου είναι αυτό που αποκαλούμε one-man show!

Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή

Για ποιο λόγο; Γιατί ο Φαίδωνας Καστρής όχι μόνο ερμηνεύει αυτόν τον εξαιρετικό μονόλογο στο θέατρο Φούρνος, αλλά σκηνοθετεί τον ίδιο του εαυτό σε μία από αυτές τις παραστάσεις που δεν ήξερες ότι ήθελες να δεις, αλλά πρέπει να δεις!

Η αγάπη του ταλαντούχου αυτού καλλιτέχνη για τους μονολόγους είναι γνωστή. «Άγνωστο» μέχρι να βρεθείς αντιμέτωπος ως θεατής, είναι το βάθος στο οποίο «εισβάλει» στον κόσμο του Αισχύλου με μια λιτανευτική ανάγνωση των Περσών, σε μετάφραση Νικολέττας Φριντζήλα. 

Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή

Από τον υπότιτλο «Λειτουργία, Δέηση κι Ακολουθία των Παθών των Περσών» είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση-λειτουργία, έναν εσωτερικό μονόλογο που συνδέει το ιστορικό παρελθόν με τον αέναο πόνο. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αναμετράται με το σύμπαν των Περσών, εναλλάσσοντας με μοναδική δεξιοτεχνία όλες τις μορφές του έργου. Από τον σπαρακτικό θρήνο του Χορού στην αλαζονεία του Ξέρξη, ο ηθοποιός ελέγχει πλήρως τα εκφραστικά του μέσα, προσφέροντας μια παράσταση-κατάθεση όπου η πτώση της αυτοκρατορίας γίνεται απόλυτα προσωπική.

Δύο δεκαετίες μετά τη συμμετοχή του στους Πέρσες του 2006, ο Φαίδων Καστρής καταθέτει μια προσωπική σκηνική μαρτυρία. Μακριά από την έννοια της απλής αναβίωσης, η νέα αυτή θεατρική προσέγγιση αποτελεί έναν φόρο τιμής στον τότε Δαρείο, Γιάννη Κρανά και στην απώλεια της μητέρας του που σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Ένα έργο βαθιά βιωματικό, που ισορροπεί ανάμεσα στην ιδιωτική απώλεια και τη διαχρονική τραγωδία.

Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή

«Είμαστε όλοι Πέρσες. Είμαστε οι ηττημένοι από τον ίδιο μας τον Πολιτισμό…» τονίζει, σκηνοθετώντας τον εαυτό του με τον πιο ευφάνταστο τρόπο. Εξαιρετικό, ακριβώς όσο λιτό χρειάζεται, το σκηνικό του Νίκου Δεντάκη, με τη μουσική του Στέφανου Κοζάνη να δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα στα 70 λεπτά της παράστασης. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι φωτισμοί του Αποστόλη Τσατσάκου.

Θέατρο Φούρνος
Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα

Από 25 Φεβρουαρίου 
Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Eρμηνεύει ο Φαίδων Καστρής

Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή

Συντελεστές

Mετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Φαίδων Καστρής
Μουσική σύνθεση: Στέφανος Κοζάνης
Video art: Στέφανος Κοσμίδης
Φωτισμοί: Αποστόλης Τσατσάκος
Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης
Κοστούμια: Δόμνα Ζαφειροπούλου
Χειροποίητες ενδυματολογικές εξαρτήσεις: Στέλλα Ζαφειροπούλου
Ψιμυθίωση: Ήρα Σ. Μαγαλιού
Φωτογραφίες: Ιουλία Λαδογιάννη
Αφίσα: Βίκτωρ Μελίστας
(Οι μουσικοί: Στέφανος Κοζάνης-πιάνο,
Νεκτάριος Σταματέλος- νέυ,
Χρυσόστομος Μπουκάλης- κοντραμπάσο,
Νίκος Σιδηροκαστρίτης-τύμπανα, ηχογράφηση και μίξη στα Artracks Studios από τον Γιώργο Πρινιωτάκη) 
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Αrt Ensemble
Διεύθυνση Παραγωγής: Ντορίτα Λουκίσσα
Παραγωγή: Stage Productions - Γιώργος Σταματόπουλος

Τηλεφωνική αγορά εισιτηρίων-κρατήσεις: 210 646 0748
Online προπώληση: «Πέρσες» του Αισχύλου 

Τιμή εισιτηρίου: 12,00 €

