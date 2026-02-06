Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές περνάει η Νικολέττα Ράλλη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της.

Η Νικολέττα Ράλλη, δημοσίευσε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του, εκ των οποίοων στη μια είναι μαζί του.

Τα τελευταία χρόνια, η Νικολέττα Ράλλη απουσιάζει από την τηλεόραση /Φωτογραφία Instagram

«Ο μπαμπάς μου Αυτός ο μπαμπάς που με έπαιρνε τρεις μήνες τα καλοκαίρια στο χωριό και με έμαθε να φτιάχνω κατασκευές και να αγαπώ και να σέβομαι τη φύση. Που βγάζαμε άγριους βολβούς από τη γη και τους κάναμε σαλάτα. Που μας έφτιαχνε τις ωραιότερες πατάτες τηγανητές που υπάρχουν στον κόσμο. Που με έμαθε να οδηγώ και που πάντα υποστήριζε ότι οι γυναίκες είναι οι καλύτερες οδηγοί. Που δε μου είπε ποτέ "βρες κάποιον να παντρευτείς", αλλά μου έλεγε να γίνω μητέρα γιατί είμαι γεννημένη γι’ αυτό. Που μας έλεγε πρώτα η καριέρα κι η δουλειά μας και να έχουμε πάντα δικά μας λεφτά. Που ήταν ήσυχος και διακριτικός, μέχρι που του γύριζε το μάτι αν πείραζε κάποιος τα παιδιά του.

Που έζησε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και, το σημαντικότερο, ακριβώς όπως τα ήθελε. Είδε κι εγγόνια και χάρηκε πολύ, είδε όμως και τον καινούργιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο από τον Τσιβλό για Ποταμιά. Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ και του είπα πολλά… κι ευτυχώς είχα τη δύναμη και τη διαύγεια να το κάνω τη σωστή στιγμή.

Καλό ταξίδι, μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε η παρουσιάστρια.

Η ανάρτηση της Νικολέττας Ράλλη

Ποια είναι η Νικολέττα Ράλλη

Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2005 κατακτώντας τον τίτλο της Β’ Μις Ελλάς στα Καλλιστεία του ΑΝΤ1. Τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση έγιναν μέσα από τις κωμικές σειρές Σκερτσάκια και Σφηνάκια.

Στη συνέχεια ήρθε η παρουσίαση σε μεγάλα κανάλια όπως το MAD TV, το Star κι ο ΑΝΤ1, με πιο πρόσφατη την εκπομπή της κάθε σαββατοκύριακο στο OPEN.

Τα τελευταία χρόνια, αν και επιλέγει προσεκτικά τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, παραμένει ενεργή στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με την κόρη της, Σοφία, και τον σύντροφό της, Μιχάλη Ανδρούτσο.

Η Νικολέττα Ράλλη με τον Μιχάλη Ανδρούτσο και την κορούλα τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σήμερα, η Νικολέττα Ράλλη συνδυάζει τη μητρότητα με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και τη δημιουργία περιεχομένου, μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες.