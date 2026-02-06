Cash or Trash: Η σημερινή δημοπρασία μπαίνει στη... ζυγαριά!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

Δείτε το trailer για την εβδομάδα 2/2/2026 - 6/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Η σημερινή δημοπρασία μπαίνει στη... ζυγαριά!

Ο Χρήστος, δημιουργός περιεχομένου στα social media, ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash και να απολαύσει την πρώτη δημοπρασία της ζωής του! Με στόχο την ανανέωση εσωτερικών χώρων, ο πωλητής προχώρησε στην αγορά αρκετών αντικειμένων, αποκτώντας μια μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών, που χαρίζουν φρέσκια πνοή σε διαφορετικούς χώρους. Ένα από αυτά τα αντικείμενα φέρνει με μεγάλη χαρά κι ενθουσιασμό να δημοπρατηθεί στο δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας σε μια καλή συμφωνία!

Cash or Trash: Η Μπίλι κατάφερε να ξεγελάσει τον καρντάση Μαυρομάτη!

Ο Γιώργος «ζύγισε» προσεκτικά την απόφασή του να έρθει στο Cash or Trash, παρουσιάζοντας, τελικά, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο. Ο πυροσβέστης από τη Βουλιαγμένη βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα λόγω επαγγέλματος κι έτσι δεν έχασε την ευκαιρία, όταν βρήκε διαθέσιμο χρόνο, για να βρεθεί στην πιο αγαπημένη εκπομπή τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του. Η κατάσταση αλλά κι η ιδιαιτερότητα του μοντέλου του αντικειμένου, που παρουσιάζει ο πωλητής, το καθιστούν «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους αγοραστές, κάνοντας υψηλές προσφορές …ακριβείας!

Cash or Trash: Η σημερινή δημοπρασία μπαίνει στη... ζυγαριά!

Η αγάπη όλων των αγοραστών για τις αφίσες είναι ξεκάθαρα καταγεγραμμένη στα στατιστικά πωλήσεων του Cash Or Trash. Ωστόσο, η αφίσα που φέρνει η Καθλίν,  διαφέρει αισθητά από όσες έχουν κάνει την εμφάνισή τους, μέχρι σήμερα, στο δωμάτιο  εκτίμησης της εκπομπής. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τον Θάνο Λούδο, ο οποίος έχει την ευκαιρία, μαζί με τους τηλεθεατές, να θαυμάσει ένα έργο τέχνης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον σπουδαίο Έλληνα συλλέκτη Αλέξανδρο Ιόλα και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Χιλιανό καλλιτέχνη Roberto Matta. 

Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!         

Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
