Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα

«Ότι κι αν γίνει! Την αγάπη μου», έγραψε η δημοσιογράφος

Media
Δείτε βίντεο για την Άννα Λιβαθυνού από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, η Αννα Λιβαθυνού έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έφυγε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, χωρίς να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που σχολιάστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες από τις υπόλοιπες τηλεοπτικές εκπομπές. 

Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα

Μετά από ένα σύντομο διάστημα σιωπής, επέστρεψε με ένα μήνυμα στο προφίλ της στο Instagram, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν μηνύματα στήριξης κι αγάπης.

Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»

Όπως έγραψε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας. Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ότι κι αν γίνει! Την αγάπη μου».

Η ανάρτηση της Άννας Λιβαθυνού

Από την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη βρίσκεται ο Στέφανος Σίσκος, πολιτικός συντάκτης που μέχρι πρότινος εργαζόταν στο OPEN. Ο δημοσιογράφος ανέλαβε ουσιαστικά ρόλο συμπαρουσιαστή κι αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθυνού.

