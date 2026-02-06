Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα

Δείτε βίντεο για την Άννα Λιβαθυνού από το Happy Day

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, η Αννα Λιβαθυνού έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έφυγε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, χωρίς να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που σχολιάστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες από τις υπόλοιπες τηλεοπτικές εκπομπές.

Μετά από ένα σύντομο διάστημα σιωπής, επέστρεψε με ένα μήνυμα στο προφίλ της στο Instagram, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν μηνύματα στήριξης κι αγάπης.

Όπως έγραψε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας. Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ότι κι αν γίνει! Την αγάπη μου».

Η ανάρτηση της Άννας Λιβαθυνού

Από την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη βρίσκεται ο Στέφανος Σίσκος, πολιτικός συντάκτης που μέχρι πρότινος εργαζόταν στο OPEN. Ο δημοσιογράφος ανέλαβε ουσιαστικά ρόλο συμπαρουσιαστή κι αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθυνού.