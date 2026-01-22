Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Μεσσαροπούλου: Τo παρασκήνιο της αποχώρησης της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα»/ Happy Day
H εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα του Ant1, χωρίς την Άννα Λιβαθυνού, σήμερα.

Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης

«Να σας πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1», ήταν μερικά από τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη, που αναλαμβάνει πλέον μόνος του την παρουσίαση της εκπομπής.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης της δημοσιογράφου από την πρωινή εκπομπή του Ant1 μετέδωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Ηappy Day. 

Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

«Η Άννα Λιβαθυνού ενημερώθηκε την όποια κατάληξη της συνεργασίας της με τον Αnt1 και της συνεργασίας της με τη συγκεκριμένη εκπομπή από δημοσιεύματα. Διέρευσε δηλαδή η πρόθεση του σταθμού να γίνουν αλλαγές, κάτι το οποίο, αυτό ήταν γνωστό ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές, γιατί τα νούμερα ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν κάποια άλλη συνέχεια. Οπότε τις αλλαγές, τις πρώτες αλλαγές που την αφορούσαν κιόλας, τις ενημερώθηκε από ρεπορτάζ», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«H ίδια θα ενημερωνόταν μέχρι την Παρασκευή. Αυτό έγινε χθες, γιατί πήρε μεγάλη διάσταση το θέμα, οπότε αναγκάστηκε και ο Αnt1... Ενημερώθηκε λοιπόν, ότι η τελευταία της μέρα είναι την Παρασκευή. Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των δύο παρουσιαστών, ότι δεν υπήρχε χημεία μεταξύ του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η δημοσιογράφος κλείνοντας είπε πως «η Άννα αποφάσισε να τελειώσει νωρίτερα τη συνεργασία της με τη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί ψυχολογικά όταν υπάρχει αυτό το βάρος, όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όταν δεν έχεις ενημερωθεί επίσημα και το διαβάζεις πρώτα και μετά ενημερώνεσαι, αποφασίζεις ότι δεν έχει κανένα νόημα να φτάσεις μέχρι την Παρασκευή».

Δοκιμαστικά δεν έγιναν με άλλες δημοσιογράφους όσο ήταν στον αέρα η εκπομπή, επισήμανε στο τέλος.

