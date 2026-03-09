Επίθεση στο σπίτι Μαμντάντι: Έρευνα για τρομοκρατία εμπνευσμένη από ISIS

Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Angelina Katsanis)
Αποκλεισμένη η οικία Μαμντάνι / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση έξω από το σπίτι του δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διερευνάται από το FBI για πιθανή σύνδεση με τρομοκρατία του ISIS.
  • Δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν για ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.
  • Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί δεν εξερράγησαν, αλλά περιείχαν μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε επιπλέον εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που σχετίζεται με τους συλληφθέντες.
  • Ο δήμαρχος καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των πολιτών.

Η επίθεση έξω από το σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έχει σημάνει συναγερμό στις αμερικανικές αρχές. Το περιστατικό διερευνάται πλέον και από το FBI, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατία που συνδέεται με το ISIS.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της πόλης. Στο σημείο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Μέσα στο χάος που δημιουργήθηκε, δύο νεαροί πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το πλήθος, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη

Οι συσκευές δεν εξερράγησαν, ωστόσο οι αρχές επισημαίνουν ότι ήταν πραγματικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι βόμβες περιείχαν μεταλλικά αντικείμενα όπως βίδες και παξιμάδια, τα οποία θα λειτουργούσαν ως θραύσματα σε περίπτωση έκρηξης, αυξάνοντας σημαντικά την επικινδυνότητά τους.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για την επίθεση στο σπίτι του Μαμντάνι 

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε άμεσα στη σύλληψη δύο υπόπτων, ηλικίας 18 και 19 ετών. Πρόκειται για έναν νεαρό από την Τουρκία και έναν από το Αφγανιστάν. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το παρελθόν τους, καθώς και τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν είχαν επηρεαστεί από εξτρεμιστικό περιεχόμενο ή αν υπήρχε κάποια οργανωμένη καθοδήγηση πίσω από τις ενέργειές τους.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν έναν ακόμη ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε όχημα που φέρεται να συνδέεται με τους συλληφθέντες. Η ομάδα πυροτεχνουργών επενέβη άμεσα και εξουδετέρωσε τη συσκευή, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Ράμα Ντουβάτζι: Όλοι μιλούν για τη Gen Z «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος Μαμντάνι δεν βρισκόταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης. Παρ’ όλα αυτά, καταδίκασε έντονα το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η βία και ο εξτρεμισμός δεν έχουν θέση στην πόλη. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΙSIS
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
