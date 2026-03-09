Επίθεση στο σπίτι Μαμντάντι: Έρευνα για τρομοκρατία εμπνευσμένη από ISIS

Η επίθεση έξω από το σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έχει σημάνει συναγερμό στις αμερικανικές αρχές. Το περιστατικό διερευνάται πλέον και από το FBI, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατία που συνδέεται με το ISIS.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της πόλης. Στο σημείο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Μέσα στο χάος που δημιουργήθηκε, δύο νεαροί πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το πλήθος, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Οι συσκευές δεν εξερράγησαν, ωστόσο οι αρχές επισημαίνουν ότι ήταν πραγματικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι βόμβες περιείχαν μεταλλικά αντικείμενα όπως βίδες και παξιμάδια, τα οποία θα λειτουργούσαν ως θραύσματα σε περίπτωση έκρηξης, αυξάνοντας σημαντικά την επικινδυνότητά τους.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για την επίθεση στο σπίτι του Μαμντάνι

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε άμεσα στη σύλληψη δύο υπόπτων, ηλικίας 18 και 19 ετών. Πρόκειται για έναν νεαρό από την Τουρκία και έναν από το Αφγανιστάν. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το παρελθόν τους, καθώς και τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν είχαν επηρεαστεί από εξτρεμιστικό περιεχόμενο ή αν υπήρχε κάποια οργανωμένη καθοδήγηση πίσω από τις ενέργειές τους.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν έναν ακόμη ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε όχημα που φέρεται να συνδέεται με τους συλληφθέντες. Η ομάδα πυροτεχνουργών επενέβη άμεσα και εξουδετέρωσε τη συσκευή, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι δεν βρισκόταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης. Παρ’ όλα αυτά, καταδίκασε έντονα το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η βία και ο εξτρεμισμός δεν έχουν θέση στην πόλη. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνεχίζουν την έρευνα.