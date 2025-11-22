Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη

Σε μια αναπάντεχη – και σε ορισμένα σημεία συμβολική – στροφή, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, στο Οβάλ Γραφείο και του υποσχέθηκε βοήθεια για τη μετατροπή της πόλης σε «ισχυρή και πολύ ασφαλή».

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο δεν είναι καινούρια. Πριν από λίγους μήνες, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Μαμντάνι “κομμουνιστή στο 100 %” και είχε απειλήσει με περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, παρά τις προηγούμενες επιθέσεις, σήμερα κάνει λόγο για βοήθεια: “Θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα: μια ισχυρή και πολύ ασφαλή Νέα Υόρκη.”

Κοινοί στόχοι για ασφάλεια και διαβίωση

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα: δημόσια ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια και το κόστος διαβίωσης, δηλαδή θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των Νεοϋορκέζων.

Για τον Μαμντάνι, οι προτεραιότητες του προγράμματός του — προσιτή στέγαση, πιο ανθρώπινο κόστος ζωής — ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να αναγνωρίσει τις πολιτικές διαφορές τους, αλλά και να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της πόλης.

Πολιτικά οφέλη και ρίσκο

Και οι δύο πλευρές κερδίζουν πολιτικά από αυτή τη συνάντηση. Για τον Μαμντάνι, η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και η θετική εικόνα με τον Τραμπ αποτελούν ισχυρό σήμα ότι μπορεί να διαχειριστεί πανίσχυρους πολιτικούς παίκτες.

Για τον Τραμπ, είναι μια ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να συνεργαστεί και με αντιπάλους· ειδικά σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει πιέσεις γύρω από την οικονομία και την ακρίβεια, η υποστήριξη προς τον Μαμντάνι για “ισχυρή και πολύ ασφαλή” Νέα Υόρκη του δίνει μια εικόνα υπευθυνότητας.

Από την άλλη, υπάρχει και πολιτικό ρίσκο: ορισμένοι επικριτές μπορεί να δουν την κίνηση του Τραμπ ως συμβολική και όχι δεσμευτική, ειδικά δεδομένης της παλαιότερης αντιπαράθεσης.

Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα ποιο μέρος των υποσχέσεων — χρήματα, νομοθεσία, δράσεις — θα υλοποιηθεί και με ποιον ρυθμό.

Η οπτική του Μαμντάνι

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι εμφανίστηκε θετικός, υπογραμμίζοντας ότι εκτιμά πολύ το γεγονός πως η συζήτησή τους “δεν εστίασε στις διαφωνίες — που είναι πολλές — αλλά στον κοινό σκοπό: την υπηρεσία των Νεοϋορκέζων.”



Η συνάντηση, όπως είπε, δεν ήταν έναντι κάποιου προσωπικού, αλλά για να δουλέψουν “μαζί για το καλό της πόλης”.

Παρά τις θερμές δηλώσεις, η αληθινή δοκιμασία έρχεται τώρα: οι δεσμεύσεις του Τραμπ θα πρέπει να μετασχηματιστούν σε συγκεκριμένη πολιτική δράση και χρηματοδότηση, αν η Νέα Υόρκη όντως γίνει “ισχυρή και πολύ ασφαλής” υπό τη νέα διοίκηση. Θα είναι κρίσιμο να παρατηρήσουμε πόσο μακριά θα φτάσουν οι δεσμεύσεις αυτές στην πράξη.