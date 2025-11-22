Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μιλώντας στην κάμερα του Happy Day πριν από λίγες ημέρες, αποκάλυψε έπειτα από ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι δε θα ένιωθε άνετα να πήγαινε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

O Γιώργος Λιάγκας, σχολίασε τη δήλωση της παρουσιάστριας στην εκπομπή του, λέγοντας ότι: «Το αφήγημα είναι αυτό. Εγώ είμαι ο κακός και εσείς είστε αυτοί που υποχρεωτικά το κάνετε αυτό γιατί δεν είχατε άλλη επιλογή. Η Σίσσυ είπε κάτι σοβαρό, άφησε μία μπηχτούλα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μπηχτές. Ότι εγώ φέρνω σε άβολη θέση τους καλεσμένους. Ας μου φέρουν έναν. Μάλλον έχω προστατέψει κάποιους καλεσμένους. Από εκεί και πέρα, ότι δεν κάνω δημόσιες σχέσεις στις συνεντεύξεις, και θέλω να βγάλω τίτλους, αυτό έχω μάθει ως δημοσιογράφος. Ποτέ δεν έχω υποχρεώσει κάποιον να μου πει κάτι που δεν ήθελε».

Με τη σειρά της, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε ανοιχτά στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 μέσα από την εκπομπή της, λέγοντας ότι: «Θέλω να πω το εξής, επειδή αφορά εμένα προσωπικά αυτό που είπε για τις συνεντεύξεις. Εγώ δεν είπα ότι φέρνει σε δύσκολη θέση τους καλεσμένους του, γιατί για να πηγαίνουν, προφανώς δεν έρχονται (σε δύσκολη θέση). Εγώ είπα ότι νιώθω άβολα. Και θέλω να διευκρινίσω το εξής, για πολλούς μπορεί αυτός να είναι ο σωστός τρόπος συνέντευξης και όντως σίγουρα αυτός ο τρόπος συνέντευξης βγάζει μεγαλύτερους τίτλους. Τη δουλειά του ο Γιώργος Λιάγκας την κάνει πολύ καλά».

Και πρόσθεσε ότι: «Εγώ δεν μπορώ να την κάνω έτσι, σε καμία περίπτωση. Άρα, όταν παρακολουθώ μια συνέντευξη, έρχομαι σε άβολη θέση κυρίως ως παρουσιάστρια, ως επαγγελματίας, όχι ως καλεσμένη. Λέω “τι ρώτησε τώρα;”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ερώτηση. Δεν λέω ότι είναι κακός στη δουλειά του, αλλά εγώ νιώθω άβολα ορισμένες φορές».