Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»

Μεγάλος καβγάς μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής Buongiorno, με τη Σίσσυ Χριστίδου να σχολιάζει το γεγονός σήμερα μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι!».

Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Προφανώς και έχει το δικαίωμα ο κάθε δημοσιογράφος να εκφράζει την κριτική του και τη γνώμη του ξεκάθαρα. Και δεν μπορεί να φιμώνεται, ούτε αν εκφράζει τη γνώμη του να θεωρείται ότι είναι μέσα σε payroll κάποιου κόμματος, αν είναι δυνατόν! Ειδικά τώρα γι’ αυτή την περίπτωση, για τον Δημήτρη».

Ενώ ο Νίκος Συρίγος τόνισε με τη σειρά του ότι: «Ξέρω πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη, δεν είναι στο payroll κανενός κόμματος και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ήταν ένας ατυχής χαρακτηρισμός και λάθος της κα Κωνσταντοπούλου. Ο δημόσιος λόγος είναι ένας προβολέας που μπορεί να φωτίσει τα σημεία που θέλουμε και να μη φωτίσει τα άλλα που δεν θέλουμε, υπάρχει μια παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση που αφήνει το βουλευτικό αξίωμα, όλα τα προνόμια που έχει, φεύγει και καταγγέλλει βρωμιά. Αντί να μιλήσουμε για αυτό, καθόμαστε και συζητάμε και υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης του Καραναστάση».

Υπενθυμίζουμε ότι ο καβγάς μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε όσα δήλωσε στον αέρα ο δημοσιογράφος πριν από λίγες μέρες και αφορούσαν στην παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε, Δημήτρη μου, ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη στιγμή που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες.

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν», σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δε συμμετείχα στη συζήτηση. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε. Τι λέτε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Υπάρχει μία συζήτηση. Μιλήστε με τη Φαίη. Δε θα με βρίζετε την ώρα που είμαι εδώ», απάντησε επίσης ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.