Αυτό είναι το νέο Opel Astra
Ο CEO της Opel, Florian Huettl, άνοιξε τη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Μάρκας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών με μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, στρέφοντας παράλληλα το βλέμμα σε μια δυναμική και επιτυχημένη νέα χρονιά για τη Μάρκα με τον Κεραυνό. "Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Opel, γεμάτη σημαντικά ορόσημα και το 2026 προβλέπεται ακόμα πιο συναρπαστικό", δήλωσε ο Huettl. Και επιβεβαίωσε τα λόγια του, παρουσιάζοντας μαζί με τη Rebecca Reinermann, Vice President Marketing, το Νέο Opel Astra. Το ανανεωμένο best seller της compact κατηγορίας πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο κοινό και αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο περίπτερο της Opel, στο Hall 5 του Brussels Expo, από σήμερα έως και τις 18 Ιανουαρίου.

Κορυφαίο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD light και φωτιζόμενο Opel Blitz

"Το νέο Astra σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην 90χρονη ιστορία μας στην compact κατηγορία, φέροντας για ακόμη μία φορά σημαντικές καινοτομίες σε αυτήν”, δήλωσε ο Florian Huettl κατά την παρουσίαση.

Μία από αυτές είναι το κορυφαίο στην κατηγορία σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον και στο Νέο Astra. Περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED στους προβολείς εξασφαλίζουν εξαιρετική ακρίβεια φωτισμού του δρόμου, των πινακίδων κυκλοφορίας, πιθανών εμποδίων και πεζών, χωρίς να θαμπώνονται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων. Το φως αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας της Μάρκας: το Opel Blitz και η φωτεινή υπογραφή Opel Compass είναι για πρώτη φορά μόνιμα φωτιζόμενα, ενισχύοντας τον δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο χαρακτήρα του μοντέλου.

“Η χρήση του φωτός αντί για χρωμιωμένα στοιχεία – τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στο Astra – αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στο ταξίδι μας προς τη βιωσιμότητα”, δήλωσε η Rebecca Reinermann. Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στο εσωτερικό, όπου όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά. Έτσι, οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν μια άνετη, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία αφού, από τη βασική έκδοση ακόμη, στον standard εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα πατενταρισμένα Intelli-Seats, με εργονομική εσοχή στο κέντρο.

“Το Νέο Astra διαθέτει μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης που καλύπτει κάθε ανάγκη: από αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικό σύστημα 48V, έως plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 454 km”, δήλωσε η Reinermann.

Πέρα από το Νέο Astra, στο περίπτερο της Opel στο Hall 5 φιλοξενείται μια εντυπωσιακή γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων. Ανάμεσά τους, το ταχύτερο μέχρι σήμερα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Μάρκας και νικητής του βραβείου “Χρυσό Τιμόνι 2025”, το Opel Mokka GS.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση, το Grandland Electric AWD, καθώς και το Frontera Electric Long Range. Τέλος, το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, που γεφυρώνει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο και υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση της Opel στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, κλέβει για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις.

Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL ASTRA 2026
 |
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
