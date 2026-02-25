Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Το ζευγάρι ανεβάζει μαζί φωτογραφίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
25.02.26 , 21:07 Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»
25.02.26 , 20:44 Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:43 Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
25.02.26 , 18:58 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας κάνουν διακοπές στο Ντουμπάι.
  • Το ζευγάρι αποφεύγει τη δημοσιότητα, αλλά μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα social media.
  • Ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε εικόνες με την Γαρυφαλλιά, κάτι ασυνήθιστο για τον ίδιο.
  • Είναι μαζί 3,5 χρόνια και συγκατοικούν κοντά στην Ακρόπολη.
  • Η Γαρυφαλλιά δημοσίευσε φωτογραφίες από την απόδρασή τους, περιλαμβάνοντας στιγμές με τον Χρήστο.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας βρίσκονται στο Ντουμπάι αυτές τις ημέρες κάνοντας διακοπές και απολαμβάνοντας λίγο χρόνο μαζί μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι αν και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μοιράζεται κοινές φωτογραφίες στα social media, αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά!

Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram

Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας αν και συνηθίζει στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram να ανεβάζει μόνο για τη δουλειά του φωτογραφίες και βίντεο, τώρα έχει μοιραστεί εικόνες από το ταξίδι με την αγαπημένη του. Ανέβασε και την παρακάτω φωτογραφία με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη να κοιτάει στον φακό του.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Το ζευγάρι είναι μαζί 3,5 χρόνια και συγκατοικεί σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη με υπέροχη θέα, βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από την απόδρασή τους και ανάμεσα σε αυτές, είδαμε να ποζάρει στον καθρέφτη και στην αγκαλιά του Χρήστου Μάστορα.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top