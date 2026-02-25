Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας βρίσκονται στο Ντουμπάι αυτές τις ημέρες κάνοντας διακοπές και απολαμβάνοντας λίγο χρόνο μαζί μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι αν και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μοιράζεται κοινές φωτογραφίες στα social media, αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά!

Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας αν και συνηθίζει στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram να ανεβάζει μόνο για τη δουλειά του φωτογραφίες και βίντεο, τώρα έχει μοιραστεί εικόνες από το ταξίδι με την αγαπημένη του. Ανέβασε και την παρακάτω φωτογραφία με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη να κοιτάει στον φακό του.

Το ζευγάρι είναι μαζί 3,5 χρόνια και συγκατοικεί σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη με υπέροχη θέα, βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από την απόδρασή τους και ανάμεσα σε αυτές, είδαμε να ποζάρει στον καθρέφτη και στην αγκαλιά του Χρήστου Μάστορα.