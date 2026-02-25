Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια

Με αφορμή την επίσκεψή του στον Έβρο για το δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ, στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαΐου και με στόχο τη συσπείρωση δυνάμεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτοψία σε περιοχές του βόρειου Έβρου που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες και προανήγγειλε έργα υποδομής για τον ποταμό.

«Συζητιούνται πολλές δεκαετίες. Έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατ. ευρώ, θα πάμε στα 30 εκατ. ευρώ για την όχθη του Έβρου» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στόχος η βελτίωση των ποσοστών της ΝΔ σε περιοχές της Περιφέρειας

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο είχε αρκετούς σταθμούς, καθώς στόχος της ΝΔ είναι να βελτιώσει τα ποσοστά της σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και να κλείσει το μέτωπο των που άνοιξε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός.

«Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια» τόνισε ο πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε επίσης στην επιτήρηση των συνόρων με κάμερες και χαρακτήρισε «μεγάλη κατάκτηση να συνομιλούν Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Λιμενικό για να έχουμε ενιαία εικόνα».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό ανέφερε: «Μόνο με μια σκληρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική μπορούμε να σπάσουμε τα κυκλώματα των διακινητών και να καταστήσουμε τις ροές διαχειρίσιμες. Η Ελλάδα συνδιαμόρφωσε την ευρωπαϊκή πολιτική και απέκτησε και εκείνες τις υποδομές ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς ότι δε θα ξαναβρεθούμε στην ίδια θέση που βρεθήκαμε το 2020».

Σχετικά με τις συνομιλίες με την Τουρκία ανέφερε ότι είναι «παραγωγικές για ζητήματα παράνομης μετανάστευσης και ότι «αποδίδουν».

«Σήμερα αισθάνεστε πολύ πιο ασφαλείς σε σχέση με 6,5 χρόνια πριν» τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός.

Θ. Ρουσόπουλος: Η ασφάλεια είναι σοβαρότητα και ευθύνη

«Από την Αλεξανδρούπολη στέλνουμε σήμερα ένα καθαρό μήνυμα: Η ασφάλεια δεν είναι σκληρότητα. Η ασφάλεια είναι σοβαρότητα και ευθύνη» τόνισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΝΔ Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο Θ. Ρουσόπουλος στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

«Ασφαλής Ελλάδα»: Στο επίκεντρο του προσυνεδρίου δημόσια τάξη, μεταναστευτικό και πολιτική προστασία

Στο επίκεντρο του Προσυνεδρίου βρέθηκαν θέματα δημόσιας τάξης, μετανάστευσης και πολιτικής προστασίας, με ομπρέλα την έννοια της "ασφάλειας", ενώ στον Έβρο βρέθηκαν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Τις επόμενες μέρες επεκτείνεται ακόμα 5 χλμ. ο φράχτης στον Έβρο ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.