Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων

Δύο ώρες διήρκησε η δραματική επιχείρηση ανάσυρσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
25.02.26 , 21:07 Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»
25.02.26 , 20:44 Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:43 Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
25.02.26 , 18:58 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 43χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στον Τύρναβο Λάρισας.
  • Η Πυροσβεστική στήριξε επιχείρηση διάσωσης με 12 πυροσβέστες.
  • Ο άνδρας ήταν αλβανικής καταγωγής και οι συνθήκες πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικούς ιμάντες και φορείο για την ανάσυρση.
  • Μετά από δύο ώρες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ένας άντρας έπεσε το μεσημέρι μέσα σε πηγάδι στην περιοχή του Τυρνάβου και από την Πυροσβεστική υπηρεσία στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την ανάσυρσή του. 

Πτώση 43χρονου σε πηγάδι 15 μέτρων στον Τύρναβο

Πτώση 43χρονου σε πηγάδι 15 μέτρων στον Τύρναβο 

Μυκήνες: Ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του

Ο Παναγιώτης Μπούσιος μετέδωσε τις πληροφορίες για τη δραματική διάσωσή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας

Ήταν γύρω στη μια το μεσημέρι όταν η Πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι ένας άντρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε ένα πηγάδι της περιοχής, βάθους 15 μέτρων.

Η δραματική επιχείρηση διάσωσης από τους πυροσβέστες στο πηγάδι

Η δραματική επιχείρηση διάσωσης από τους πυροσβέστες στο πηγάδι 

Όταν πήγαν στο σημείο οι 12 πυροσβέστες, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να διαπιστώσουν αν ο 43 ετών αλβανικής καταγωγής άνδρας είχε τις αισθήσεις του. Κατέβηκαν στο πηγάδι με ειδικούς ιμάντες και με φορείο καθώς, διαφορετικά, θα μπορούσε να του προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Ύστερα από δύο ώρες κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
 |
ΠΗΓΑΔΙ
 |
ΔΙΑΣΩΣΗ
 |
ΑΝΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top