Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων

Ένας άντρας έπεσε το μεσημέρι μέσα σε πηγάδι στην περιοχή του Τυρνάβου και από την Πυροσβεστική υπηρεσία στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Πτώση 43χρονου σε πηγάδι 15 μέτρων στον Τύρναβο

Ο Παναγιώτης Μπούσιος μετέδωσε τις πληροφορίες για τη δραματική διάσωσή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ήταν γύρω στη μια το μεσημέρι όταν η Πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι ένας άντρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε ένα πηγάδι της περιοχής, βάθους 15 μέτρων.

Η δραματική επιχείρηση διάσωσης από τους πυροσβέστες στο πηγάδι

Όταν πήγαν στο σημείο οι 12 πυροσβέστες, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να διαπιστώσουν αν ο 43 ετών αλβανικής καταγωγής άνδρας είχε τις αισθήσεις του. Κατέβηκαν στο πηγάδι με ειδικούς ιμάντες και με φορείο καθώς, διαφορετικά, θα μπορούσε να του προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Ύστερα από δύο ώρες κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.