Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας

Παραλίγο τραγωδία στη Λακωνία. Ένα κοριτσάκι 13 ετών έπεσε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων ενώ έπαιζε κρυφτό με τους φίλους της. Η έγκαιρη επέμβαση των εθελοντών πυροσβεστών της περιοχής, της έσωσε τη ζωή.

Όπως ανέφερε η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η ανήλικη στην προσπάθειά της να βρει κρυψώνα ενώ έπαιζε κρυφτό με την παρέα της, πάτησε πάνω στο πηγάδι, του οποίου τα προστατευτικά υποχώρησαν, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο εσωτερικό του, όπου και εγλωβίστηκε.

Η δραματική διάσωση 13χρονης από εθελεντές πυροσβέστες στη Λακωνία

Ευτυχώς, τα παιδιά που ήταν μαζί της έτρεξαν αμέσως για βοήθεια. Η ανταπόκριση των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών ήταν άμεση και καθοριστική. Με επαγγελματισμό, αποφασιτικότητα και απόλυτη ψυχραιμία οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη 13χονη από το πηγάδι, που εκτιμάται πως είχε περίπου 5 μέτρα νερό.

Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι κατάφερε να κρατηθεί στα τοιχώματα του πηγαδιού και να συνεργαστεί με τους πυροσβέστες. Η επιχείρηση διάσωσης στέφθηκε ευτυχώς με απόλυτη επιτυχία, καθώς μετά από περίπου 50 λεπτά το παιδί απεκγλωβίστηκε.

Κροκεές Λακωνίας: Η διάσωση της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι

Επειδή εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Ωστόσο οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και πως σύντομα θα αναρρώσει πλήρως.



