Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο

Πολύ μετά την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση, άτομα από τη βασιλική οικογένεια, τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις, τη δημοσιογραφία και την πολιτική συνέχιζαν να ζητούν την άποψή του.

Τα κατάφερνε με λίγη βοήθεια από τους φίλους του. Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια έως πρώην στελέχη του Λευκού Οίκου, από έναν επενδυτή της Silicon Valley μέχρι έναν αριστερό ακαδημαϊκό, οι διασυνδέσεις και η επιρροή ήταν το απόλυτο νόμισμα για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

