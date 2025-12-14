Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο

Aπό τον πρίγκιπα Άντριου και τον Τραμπ μέχρι όλους τους άλλους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 23:53 IQ 160: Ο Τηλέμαχος μαθαίνει την αλήθεια από την Πηνελόπη
14.12.25 , 23:46 IQ 160: Η Μουρίκη γνωρίζει τους γονείς του Καλατζή!
14.12.25 , 23:27 Προσοχή πριν κάνετε κλικ: Συναγερμός για χριστουγεννιάτικες απάτες
14.12.25 , 23:03 IQ 160: Παγίδα για τον Αργύρη Καλατζή
14.12.25 , 22:31 Nέοι Αγρότες Επενδύουν Στη Γνώση Και Την Τεχνολογία
14.12.25 , 22:23 IQ 160: Μαζεύτηκαν πολλά άτομα στην ανάκριση!
14.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.500.000 ευρώ
14.12.25 , 22:03 IQ 160: «Ακίνητος, FBI!»
14.12.25 , 21:40 Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο
14.12.25 , 21:40 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη σε κρίση ζήλιας!
14.12.25 , 21:29 Χριστούγεννα 2025: Εντυπωσιακές Εικόνες Από Την Αθήνα
14.12.25 , 21:19 Πειραιάς: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς
14.12.25 , 20:28 Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!
14.12.25 , 20:03 Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών
14.12.25 , 20:00 Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP New York State Sex Offender Registry)
Έπσταϊν: Δεν Ήταν Μόνος - Το Δίκτυο Που Τον Κράτησε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ μετά την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση, άτομα από τη βασιλική οικογένεια, τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις, τη δημοσιογραφία και την πολιτική συνέχιζαν να ζητούν την άποψή του.

Τα κατάφερνε με λίγη βοήθεια από τους φίλους του. Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια έως πρώην στελέχη του Λευκού Οίκου, από έναν επενδυτή της Silicon Valley μέχρι έναν αριστερό ακαδημαϊκό, οι διασυνδέσεις και η επιρροή ήταν το απόλυτο νόμισμα για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top