Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!

Τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας Μουδανίων στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά από οδηγούς προκειμένου να μην βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί προχωρούσαν σε αλλεπάλληλους ελέγχους, χωρίς όμως να κόβουν κλήσεις, γεγονός που κίνησε υποψίες. Οι τρεις ένστολοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ερευνάται και η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι τα ποσά που φέρονται να εισέπραξαν συνολικά κατά τη διάρκεια της δράσης τους ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία πολίτη, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα των επίορκων αστυνομικών. Τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων εργάστηκαν επί μακρόν, συλλέγοντας στοιχεία και τεκμηριώνοντας τη δράση τους πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

