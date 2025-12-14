Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!

Τρεις συλλήψεις - Πάνω από 120.000 ευρώ τα κέρδη τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 23:53 IQ 160: Ο Τηλέμαχος μαθαίνει την αλήθεια από την Πηνελόπη
14.12.25 , 23:46 IQ 160: Η Μουρίκη γνωρίζει τους γονείς του Καλατζή!
14.12.25 , 23:27 Προσοχή πριν κάνετε κλικ: Συναγερμός για χριστουγεννιάτικες απάτες
14.12.25 , 23:03 IQ 160: Παγίδα για τον Αργύρη Καλατζή
14.12.25 , 22:31 Nέοι Αγρότες Επενδύουν Στη Γνώση Και Την Τεχνολογία
14.12.25 , 22:23 IQ 160: Μαζεύτηκαν πολλά άτομα στην ανάκριση!
14.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.500.000 ευρώ
14.12.25 , 22:03 IQ 160: «Ακίνητος, FBI!»
14.12.25 , 21:40 Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο
14.12.25 , 21:40 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη σε κρίση ζήλιας!
14.12.25 , 21:29 Χριστούγεννα 2025: Εντυπωσιακές Εικόνες Από Την Αθήνα
14.12.25 , 21:19 Πειραιάς: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς
14.12.25 , 20:28 Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!
14.12.25 , 20:03 Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών
14.12.25 , 20:00 Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας Μουδανίων στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά από οδηγούς προκειμένου να μην βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί προχωρούσαν σε αλλεπάλληλους ελέγχους, χωρίς όμως να κόβουν κλήσεις, γεγονός που κίνησε υποψίες. Οι τρεις ένστολοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ερευνάται και η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί ζητούσαν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι τα ποσά που φέρονται να εισέπραξαν συνολικά κατά τη διάρκεια της δράσης τους ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία πολίτη, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα των επίορκων αστυνομικών. Τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων εργάστηκαν επί μακρόν, συλλέγοντας στοιχεία και τεκμηριώνοντας τη δράση τους πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
 |
ΚΛΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top