Πειραιάς: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς

Άγριο περιστατικό βίας σημειώθηκε στον Πειραιά, με θύμα έναν διανομέα τροφίμων, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από οδηγό αυτοκινήτου και τον συνεπιβάτη του.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Υψηλάντου, σε στενό δρόμο με σταθμευμένα οχήματα και από τις δύο πλευρές. Ο διανομέας, κινούμενος με το μηχανάκι του, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, γεγονός που φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δύο νεαρών που επέβαιναν σε λευκό Ι.Χ. Ακολούθησε λογομαχία, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον διανομέα, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δύο νεαροί επιβιβάστηκαν εκ νέου στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Ακτή Ποσειδώνος, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και κακώσεις στο δεξί μέτωπο.

Μιλώντας για όσα βίωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, ανέφερε ότι μετά την επίθεση δεν μπορούσε καν να μιλήσει, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση πολιτών και της αστυνομίας μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο της διανομής.