Το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυβέρνηση έχει πλέον στα χέρια της τη λίστα με τα αιτήματα που απέστειλαν οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, με την πρώτη επίσημη αντίδραση να έρχεται από κυβερνητικές πηγές.

Μητσοτάκης προς αγρότες: «Διάλογος δε γίνεται με τελεσίγραφα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, συνεργάτες του πρωθυπουργού μεταφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθούν απαντήσεις σημείο προς σημείο, ούτε να σταλεί επίσημη επιστολή προς τους αγρότες.

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Όπως επισημαίνεται, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα γενικό πλαίσιο παρεμβάσεων και προθέσεων, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένα από τα αιτήματα είναι βάσιμα και μπορούν να συζητηθούν.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών

Ξεκάθαρη είναι, ωστόσο, η κυβερνητική θέση ότι δεν πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι αιτήματα που χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και ο διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τέτοιου είδους προτάσεις θα αποδομηθούν στον δημόσιο διάλογο, καθώς θεωρούνται εκτός δημοσιονομικών και θεσμικών δυνατοτήτων.

Οι αγρότες στέλνουν τα αιτήματα και παραμένουν στα μπλόκα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αφού απέστειλαν τη λίστα των αιτημάτων τους στον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Στα μπλόκα, όπως αυτό της Νίκαιας, η παρουσία ενισχύεται με περισσότερα τρακτέρ, ενώ οι παραγωγοί κάνουν λόγο για αγώνα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Όπως υποστηρίζουν, έχουν τη συμπαράσταση πολιτών αλλά και άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Στη λίστα που απέστειλαν στην κυβέρνηση, οι αγρότες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Παραγραφή των διώξεων σε βάρος αγροτών
  • Καταβολή χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, τους οφείλονται
  • Μείωση του κόστους σε ρεύμα και πετρέλαιο
  • Πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα λόγω ευλογιάς
  • Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι τα «θα» δεν αρκούν και ζητούν άμεσες λύσεις, ακόμη και γραπτώς, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

Παρά τις πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις, οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι. Δηλώνουν ότι ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, ώστε να μπορέσουν –όπως λένε– να επιβιώσουν οικονομικά.

Την ίδια στιγμή, τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας μέσα στις επόμενες ημέρες κινήσεις που θα αφορούν το κόστος παραγωγής, το αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο, καθώς και την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Μήνυμα Μητσοτάκη: «Διάλογος δε γίνεται με τελεσίγραφα»

Στο φόντο της έντασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη μέσω ανάρτησής του, στέλνοντας μήνυμα προς τους αγρότες. Όπως σημείωσε, ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με τελεσίγραφα και οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από συζήτηση.

«Όποιος αρνείται αυτές τις βασικές αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας, αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

