Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»

Μια ιδιαίτερα ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ευγενία Σαμαρά.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για διαφορετικές πτυχές της προσωπικής της ζωής, αγγίζοντας θέματα όπως ο έρωτας, η τοξικότητα στις σχέσεις, η πίστη στον Θεό, αλλά και οι σκέψεις της γύρω από το ενδεχόμενο της μητρότητας.

Αναφερόμενη στον έρωτα και στις σχέσεις της σύγχρονης εποχής, η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της «τοξικότητας», εξηγώντας πως δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο ποιος φέρει την ευθύνη μέσα σε μια σχέση. «Από τη στιγμή που ένας έρωτας σου φέρνει καταστροφή, μάλλον δεν είναι το θέμα ο έρωτας. Ίσως χρειάζεται να ψάξεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Δε σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τρέλες για τον έρωτα, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Με τη λέξη “τοξικός” μπερδεύομαι πολλές φορές, γιατί μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι αυτό το τοξικό στοιχείο. Τι σημαίνει τελικά τοξικό; Κάτι που απλώς δεν μας αρέσει; Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Προσωπικά, πιστεύω ότι έχω υπάρξει τοξική σε μια σχέση», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη γονεϊκότητα και το πώς την αντιλαμβάνεται σήμερα, επηρεασμένη και από τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, «Έχω Παιδιά». Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, εξομολογήθηκε: «Η γονεϊκότητα μου φαίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους το κάνουν. Θες να είσαι ψύχραιμος και να κάνεις το καλύτερο, αλλά η ίδια η ζωή έρχεται και στα ανατρέπει όλα. Μέσα από αυτό καταλαβαίνω πλέον περισσότερο τη μητέρα μου και τους γονείς μου γενικότερα».

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά τόνισε πως αφήνει το θέμα της απόκτησης παιδιού στη ροή της ζωής. «Την απόκτηση ενός παιδιού την αφήνω στη ζωή, πολλές φορές όσα πράγματα ήθελα δεν πήγαν έτσι όπως τα ήθελα. Οπότε λέω άσε όπως τα φέρει η ζωή, γιατί θέλω να έχω και τον έλεγχο σε όλα, τώρα λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Σίγουρα αν καταφέρω να το κάνω δε θα μπορέσω να το κάνω με οργάνωση. Οπότε αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει», πρόσθεσε στο χαμογέλα και πάλι η Ευγενία Σαμαρά.