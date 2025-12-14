Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»

«Η γονεϊκότητα μου φαίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 15:51 Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας
14.12.25 , 15:14 Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί
14.12.25 , 15:00 Το TractioN επισκέπτεται το Goodwood Revival 2025!
14.12.25 , 14:31 Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 14:29 Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»
14.12.25 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
14.12.25 , 12:56 Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
14.12.25 , 12:37 To Traction στο περίφημο Goodwood Revival στη Βρετανία
14.12.25 , 12:19 Νίκος Πορτοκάλογλου: Παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς
14.12.25 , 11:58 ΗΠΑ: Το βίντεο με τον φερόμενο δράστη να φεύγει μετά τους πυροβολισμούς
14.12.25 , 11:57 Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
14.12.25 , 11:24 IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ευγενία Σαμαρά στο Χαμογέλα και Πάλι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ευγενία Σαμαρά.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για διαφορετικές πτυχές της προσωπικής της ζωής, αγγίζοντας θέματα όπως ο έρωτας, η τοξικότητα στις σχέσεις, η πίστη στον Θεό, αλλά και οι σκέψεις της γύρω από το ενδεχόμενο της μητρότητας.

Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ

Αναφερόμενη στον έρωτα και στις σχέσεις της σύγχρονης εποχής, η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της «τοξικότητας», εξηγώντας πως δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο ποιος φέρει την ευθύνη μέσα σε μια σχέση. «Από τη στιγμή που ένας έρωτας σου φέρνει καταστροφή, μάλλον δεν είναι το θέμα ο έρωτας. Ίσως χρειάζεται να ψάξεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Δε σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τρέλες για τον έρωτα, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Με τη λέξη “τοξικός” μπερδεύομαι πολλές φορές, γιατί μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι αυτό το τοξικό στοιχείο. Τι σημαίνει τελικά τοξικό; Κάτι που απλώς δεν μας αρέσει; Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Προσωπικά, πιστεύω ότι έχω υπάρξει τοξική σε μια σχέση», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια.

Η Ευγενία Σαμαρά ανοίγει την καρδιά της για τον έρωτα και τη γονεϊκότητα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη γονεϊκότητα και το πώς την αντιλαμβάνεται σήμερα, επηρεασμένη και από τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, «Έχω Παιδιά». Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, εξομολογήθηκε: «Η γονεϊκότητα μου φαίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους το κάνουν. Θες να είσαι ψύχραιμος και να κάνεις το καλύτερο, αλλά η ίδια η ζωή έρχεται και στα ανατρέπει όλα. Μέσα από αυτό καταλαβαίνω πλέον περισσότερο τη μητέρα μου και τους γονείς μου γενικότερα».

«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά τόνισε πως αφήνει το θέμα της απόκτησης παιδιού στη ροή της ζωής. «Την απόκτηση ενός παιδιού την αφήνω στη ζωή, πολλές φορές όσα πράγματα ήθελα δεν πήγαν έτσι όπως τα ήθελα. Οπότε λέω άσε όπως τα φέρει η ζωή, γιατί θέλω να έχω και τον έλεγχο σε όλα, τώρα λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Σίγουρα αν καταφέρω να το κάνω δε θα μπορέσω να το κάνω με οργάνωση. Οπότε αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει», πρόσθεσε στο χαμογέλα και πάλι η Ευγενία Σαμαρά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top