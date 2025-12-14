Προσοχή πριν κάνετε κλικ: Συναγερμός για χριστουγεννιάτικες απάτες

Email-μαϊμού και SMS παγίδες«σαρώνουν» πριν τις γιορτές

14.12.25 , 23:27 Προσοχή πριν κάνετε κλικ: Συναγερμός για χριστουγεννιάτικες απάτες
Συναγερμός έχει σημάνει ενόψει των γιορτών για ένα κύμα ηλεκτρονικών απατών που κατακλύζει email και κινητά τηλέφωνα. Εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη αγοραστική κίνηση, τα εκατομμύρια δέματα που διακινούνται, αλλά και την προσδοκία των πολιτών για οικονομικές ενισχύσεις, επιτήδειοι στήνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες με στόχο την υφαρπαγή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

ΕΛ.ΑΣ.: Η… ενημερωμένη Χρυσούλα που δε «μασάει» από απάτες

Μία από τις πιο συνηθισμένες απάτες αφορά ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται ως επίσημα. Αποστολέας παρουσιάζεται ως «Έσοδα», ενώ το θέμα του email αφορά δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων. Το μήνυμα κάνει λόγο για προεγκεκριμένη επιστροφή φόρου και καλεί τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο μέσα σε λίγες ημέρες.

Στην πραγματικότητα, ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την ΑΑΔΕ και στοχεύει αποκλειστικά στην υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων. Όπως τονίζουν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, ένα και μόνο κλικ αρκεί για να πέσει κάποιος στην παγίδα.

Ψεύτικα μηνύματα για «χριστουγεννιάτικο πακέτο»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα email που εμφανίζονται ως ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα μηνύματα υπόσχονται ένα πλούσιο «χριστουγεννιάτικο πακέτο» για κάθε οικογένεια, με τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι αλλά και δώρα για τα παιδιά.

Η παγίδα είναι ξεκάθαρη: ζητούν προσωπικά στοιχεία και, σε αρκετές περιπτώσεις, κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό ιδιώτη, αποκαλύπτοντας τον οργανωμένο χαρακτήρα της απάτης.

SMS από δήθεν εταιρείες courier

Στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι περιμένουν δέματα. SMS που φαίνονται να προέρχονται από εταιρείες courier ενημερώνουν ότι η παράδοση δεν ολοκληρώθηκε και καλούν τον παραλήπτη να πατήσει σε link για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλες φορές, το μήνυμα ζητά την πληρωμή ενός μικρού ποσού, ακόμη και 1,50 ευρώ, για να ολοκληρωθεί η αποστολή. Παρότι φαίνεται ασήμαντο, το ποσό αυτό λειτουργεί ως «πόρτα εισόδου» για την πρόσβαση των επιτήδειων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Email που μιμούνται ηλεκτρονικά καταστήματα

Δεν λείπουν και τα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από γνωστά e-shops. Αφορούν δήθεν προβλήματα παραγγελιών ή παρακολούθηση αποστολής και οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες που μοιάζουν απολύτως νόμιμες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί την εορταστική περίοδο. Να αποφεύγουν να ανοίγουν συνδέσμους από άγνωστους αποστολείς, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διασταυρώνουν κάθε πληροφορία απευθείας από τις επίσημες ιστοσελίδες ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, η προσοχή παραμένει το πιο ισχυρό «όπλο» απέναντι στις ψηφιακές απάτες.

