Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους

Η κοινή εμφάνιση μετά τον χωρισμό

14.12.25 , 11:57 Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Η 15χρονη Μαρία Ροζάρια σβήνει τα κεράκια στην τούρτα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη χαρά και συγκίνηση για την Έλενα Ασημακοπούλου και τον Μπρούνο Τσιρίλο, καθώς η κόρη τους, Μαρία Ροζάρια, γιόρτασε τα γενέθλιά της. Η οικογένεια είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού η νεαρή έκλεισε τα 15 της χρόνια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή της.

Οι δύο γονείς φρόντισαν να της ετοιμάσουν ένα εντυπωσιακό και λαμπερό πάρτι, ώστε να τιμήσουν όλοι μαζί αυτή τη ξεχωριστή στιγμή. Φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα βρέθηκαν στο πλευρό της Μαρίας Ροζάρια, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, μουσική και ευχές.

Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή

Η Έλενα Ασημακοπούλου, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή, θέλοντας να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την υπερηφάνεια της για την κόρη της.

 

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα: «Χρόνια πολλά, ζωή μου! Είσαι το πιο όμορφο δώρο που μου χάρισε η ζωή! Να μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι και να χαμογελάς! Είσαι και θα είσαι για πάντα ο λόγος που χαμογελάω κι εγώ! Ό,τι κι αν φέρει ο δρόμος σου, να ξέρεις πως έχεις πάντα μια αγκαλιά να σε περιμένει. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου, και να σε καμαρώνουμε».

Έλενα Ασημακοπούλου: «Καλή αρχή στο Λύκειο, παιδί μου!»

Από την πλευρά του, ο Μπρούνο Τσιρίλο δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο η Μαρία Ροζάρια εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας που της ετοίμασαν οι γονείς της, απολαμβάνοντας τη στιγμή με χαμόγελο και ενθουσιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο γνωρίστηκαν το 2007 και η σχέση τους διήρκεσε περίπου 15 χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο λίγο πριν από τη γέννηση της κόρης τους το 2010 και αργότερα ακολούθησε και θρησκευτικός γάμος.

Παρά την κοινή τους πορεία και τα 12 χρόνια γάμου, η ηθοποιός ανακοίνωσε το 2022 τον χωρισμό τους μέσα από τα social media, διατηρώντας ωστόσο κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για την κόρη τους.
 

