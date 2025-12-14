Αυστραλία: Δέκα νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι υπήρξε επίθεση με 10 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Ανάμεσά στους νεκρούς και ένας από τους δράστες.

Εξάλλου 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί.

Τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστης.

Civilian hero had disarmed shooting terrorist at the mass murder scene in Sidney Bondi Beach. Interested to see if PM Albanese will dial back his rhetoric’s now and starts addressing rise of antisemitism in Australia? pic.twitter.com/OjYrBnNOj0 — David Zaikin (@DavidZaikin) December 14, 2025

Η στιγμή κατά την οποία ένας πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης σε ανάρτηση στο X

Αστυνομικοί απέκλεισαν την παραλάι του Σίδνεϊ στην οποία έγινε η τρομοκρατική επίθεση (Photo AP/Mark Baker)

Η επίθεση φέρεται να έγινε με πυροβολισμούς σε εβραϊκή γιορτή, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε νωριτερα ότι αποκρίνεται σε ένα εξελισσόμενο περιστατικό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας.

Η παραλία στην οποία έγινε η τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκη γιαρτή στο Σίδνεϊ (Photo AP/Mark Baker)

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», επισήμανε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.