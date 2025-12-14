Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί.

Πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη βαριά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος ένοπλος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται άμεση απειλή πριν από την επίθεση.

🚨 Breaking

Bondi Beach (Australia) attacker is an Afghan from Nangarhar. Possibly lived in New South Wales Sydney pic.twitter.com/LpbsqlMHEf — Abbasi 🍁 (@Ab_bbc) December 14, 2025

Naveed Akram from Lahore Pakistan and live in Australia who involved in bondi beach mass shooting

10 people shot dead during Jews Hanukkah Festival 🥺

pray for Australia #bondibeach #Messi𓃵 #terrorism pic.twitter.com/a8aNd0Iq6p — Suraj Gupta (@SurajGu85705673) December 14, 2025

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν όχημα στο Campbell Parade, κοντά στην παραλία Μπόνταϊ, το οποίο περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Στο σημείο κλήθηκε ειδική ομάδα πυροτεχνουργών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 29, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / AP (Mark Baker)

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή (14.12.2025) στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με αφορμή την πρώτη ημέρα του εβραϊκού εορτασμού. Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, σκορπίζοντας τον πανικό.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, πολίτης καταγράφηκε σε βίντεο να καταδιώκει και να αφοπλίζει έναν από τους δράστες, σε σκηνές που έκαναν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Παρά την παρέμβαση, ο ένοπλος φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί προσωρινά και να συνεχίσει την επίθεση, μέχρι την επέμβαση της αστυνομίας.

תיעוד דרמטי מסידני: אדם נאבק באחד המחבלים חוטף את הנשק - ויורה@asafroz15 pic.twitter.com/cQi1u1Q4zb — החדשות - N12 (@N12News) December 14, 2025

Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα δώδεκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο ραβίνος Eli Schlanger, βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης και επί χρόνια ενεργό μέλος της εβραϊκής κοινότητας του Μπόνταϊ. Οι Αρχές εξετάζουν την επίθεση ως στοχευμένο χτύπημα κατά της εβραϊκής κοινότητας, σε μια περίοδο αυξημένων αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία.