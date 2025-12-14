Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα

Πολίτης καταδίωξε και αφόπλισε έναν από τους δράστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 18:54 Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό
14.12.25 , 18:37 Δώρο Χριστουγέννων - ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
14.12.25 , 18:16 Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα
14.12.25 , 17:43 Ιωάννα Τούνη: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι»
14.12.25 , 17:19 Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!
14.12.25 , 17:03 Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
14.12.25 , 15:51 Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας
14.12.25 , 15:14 Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί
14.12.25 , 15:00 Το TractioN επισκέπτεται το Goodwood Revival 2025!
14.12.25 , 14:31 Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 14:29 Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»
14.12.25 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ρεπορτάζ του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star για το μακελειό στην Αυστραλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί.

Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ

Πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη βαριά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος ένοπλος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται άμεση απειλή πριν από την επίθεση.

 

 

 

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν όχημα στο Campbell Parade, κοντά στην παραλία Μπόνταϊ, το οποίο περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Στο σημείο κλήθηκε ειδική ομάδα πυροτεχνουργών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 29, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Μακελειό Σίδνεϊ

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / AP (Mark Baker)

Σίδνεϊ

Πυροβολισμοί Αυστραλία

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή (14.12.2025) στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με αφορμή την πρώτη ημέρα του εβραϊκού εορτασμού. Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, σκορπίζοντας τον πανικό.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, πολίτης καταγράφηκε σε βίντεο να καταδιώκει και να αφοπλίζει έναν από τους δράστες, σε σκηνές που έκαναν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Παρά την παρέμβαση, ο ένοπλος φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί προσωρινά και να συνεχίσει την επίθεση, μέχρι την επέμβαση της αστυνομίας.

 

 

Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα δώδεκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο ραβίνος Eli Schlanger, βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης και επί χρόνια ενεργό μέλος της εβραϊκής κοινότητας του Μπόνταϊ. Οι Αρχές εξετάζουν την επίθεση ως στοχευμένο χτύπημα κατά της εβραϊκής κοινότητας, σε μια περίοδο αυξημένων αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
ΣΙΔΝΕΪ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top