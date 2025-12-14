IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη σε κρίση ζήλιας!

Η άφιξη της Σάντρας προκαλεί αμηχανία

Νέες εντάσεις και υπόγειες συγκρούσεις ήρθαν στο φως στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς IQ 160, με τη ζήλια της Πηνελόπης Μουρίκη να παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στις προσωπικές σχέσεις όσο και στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η Σοφία, αποφασισμένη να μην αφήσει κανένα στοιχείο ανεξέλεγκτο, ζήτησε από τη σήμανση να επιστρέψει για ακόμη έναν έλεγχο στο σπίτι του θύματος, τον μοναδικό από τους τρεις χώρους του εγκλήματος που μέχρι τώρα είχε παραμείνει άθικτος.

Η άφιξη της Σάντρας, πλέον διευθύντριας της σήμανσης, προκάλεσε αμηχανία αλλά και έντονα συναισθήματα. Η συνάντησή της με τον Αργύρη δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι διάλογοι αποκάλυψαν παλιές σχέσεις, χωρισμούς και απωθημένα. Η Σάντρα, με φαινομενικά χαλαρή διάθεση αλλά αιχμηρές ατάκες, δεν δίστασε να σχολιάσει τόσο τον γάμο του Αργύρη που κατέληξε σε διαζύγιο, όσο και τη δική της παλιά σχέση, αφήνοντας να διαφανεί μια έντονη συναισθηματική φόρτιση.

IQ 160: Η ζήλια της Μουρίκη πυροδοτεί εντάσεις και αποκαλύψεις

Η παρουσία της Πηνελόπης Μουρίκη, ως συμβούλου της ομάδας, έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Με τον χαρακτηριστικό της σαρκασμό και τη διάθεση να επιβληθεί, δεν έκρυψε τη ζήλια της απέναντι στη Σάντρα, σχολιάζοντας με ειρωνεία τον ρόλο της Σήμανσης και «πικάροντας» τις επαγγελματικές της επιλογές. Η ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες ήταν εμφανής και επηρέασε το κλίμα της έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η υπόθεση ότι ο δολοφόνος ίσως παρίστανε τον υδραυλικό, κάτι που θα του επέτρεπε να εισέρχεται στα σπίτια χωρίς ίχνη διάρρηξης. Η ανακάλυψη ολοκαίνουργιου εξοπλισμού με barcode και τιμή επάνω ενίσχυσε αυτή τη θεωρία, αφήνοντας την ομάδα να αναρωτιέται πώς ένα τόσο σημαντικό στοιχείο είχε περάσει απαρατήρητο.

Το επεισόδιο έκλεισε με ανοιχτές υποσχέσεις για επανένωση, επαγγελματική και προσωπική, αλλά και με τη ζήλια της Πηνελόπης Μουρίκη να παραμένει μια «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί. Όπως όλα δείχνουν, οι προσωπικές εντάσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις των επόμενων επεισοδίων του IQ 160.

Δείτε ολόκληρο το διπλό επεισόδιο του IQ 160

IQ 160
