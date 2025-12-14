Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό

Κατέληξε λίγες ώρες μετά την επίθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 18:54 Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό
14.12.25 , 18:37 Δώρο Χριστουγέννων - ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
14.12.25 , 18:16 Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα
14.12.25 , 17:43 Ιωάννα Τούνη: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι»
14.12.25 , 17:19 Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!
14.12.25 , 17:03 Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
14.12.25 , 15:51 Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας
14.12.25 , 15:14 Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί
14.12.25 , 15:00 Το TractioN επισκέπτεται το Goodwood Revival 2025!
14.12.25 , 14:31 Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 14:29 Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»
14.12.25 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: pelop.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Οι πρώτες πληροφορίες για τον ξυλοδαρμό του γιατρού από τον ασθενή μέσα στο νοσοκομείο / Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναπάντεχη και σοκαριστική εξέλιξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο 45χρονος ασθενής ο οποίος φέρεται να είχε επιτεθεί με γροθιά στον ορθοπεδικό γιατρό και στη συνέχεια να διέφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, συγγενικά του πρόσωπα τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του, χωρίς να μπορέσουν να του προσφέρουν βοήθεια.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε είχε εκτυλιχθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο άνδρας είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φέρεται να διαφώνησε έντονα με τον θεράποντα ιατρό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σωματική επίθεση σε βάρος του γιατρού.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο του νοσοκομείου και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες φέρεται να απέφευγε να εμφανιστεί, προκειμένου να μη συλληφθεί.

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή την Κυριακή, όταν ο 45χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε, αλλά και το αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το πρόβλημα υγείας που τον είχε οδηγήσει στο νοσοκομείο δύο ημέρες νωρίτερα.

Για την υπόθεση έχει ήδη κινητοποιηθεί τόσο η Αστυνομία όσο και η Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα τα δεδομένα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΜΠΟΞΕΡ
 |
ΑΣΘΕΝΗΣ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top