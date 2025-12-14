Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό

Οι πρώτες πληροφορίες για τον ξυλοδαρμό του γιατρού από τον ασθενή μέσα στο νοσοκομείο / Βίντεο αρχείου Mega

Αναπάντεχη και σοκαριστική εξέλιξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο 45χρονος ασθενής ο οποίος φέρεται να είχε επιτεθεί με γροθιά στον ορθοπεδικό γιατρό και στη συνέχεια να διέφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, συγγενικά του πρόσωπα τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του, χωρίς να μπορέσουν να του προσφέρουν βοήθεια.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε είχε εκτυλιχθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο άνδρας είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φέρεται να διαφώνησε έντονα με τον θεράποντα ιατρό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σωματική επίθεση σε βάρος του γιατρού.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο του νοσοκομείου και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες φέρεται να απέφευγε να εμφανιστεί, προκειμένου να μη συλληφθεί.

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή την Κυριακή, όταν ο 45χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε, αλλά και το αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το πρόβλημα υγείας που τον είχε οδηγήσει στο νοσοκομείο δύο ημέρες νωρίτερα.

Για την υπόθεση έχει ήδη κινητοποιηθεί τόσο η Αστυνομία όσο και η Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα τα δεδομένα.