Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με την εικόνα της υγείας της να παρουσιάζει σταθερή και αισθητή βελτίωση, γεγονός που έχει καθησυχάσει τόσο τους οικείους της όσο και τους θαυμαστές της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αδιαθεσίας που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, η Έλενα Παπαρίζου αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στομάχι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice. Σε συνδυασμό με πιθανή υπερκόπωση και έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της σε ιδιωτική κλινική, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να της παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα.

Η απουσία της από τα γυρίσματα του μουσικού talent show προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο οι συνεργάτες της στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, φροντίζοντας τόσο για την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων όσο και για τη στήριξη του #TeamHelena. Το κλίμα στα backstage παρέμεινε ιδιαίτερα υποστηρικτικό, με την ίδια την Έλενα Παπαρίζου να εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της.

Το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους συνεργάτες και τους φίλους της, αλλά και προς το κοινό που της έστειλε αμέτρητα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Μέσα από τη δημοσίευσή της, θέλησε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την ομάδα του The Voice, που την υποστήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο διάστημα θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός γυρισμάτων.



Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται…»

Το μήνυμα της Έλενας Παπαρίζου συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση, ενώ δεκάδες επώνυμοι άφησαν σχόλια αγάπης κάτω από την ανάρτησή της. Η ίδια εμφανίζεται αισιόδοξη και δυνατή, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.