Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Ο πιο φιλάργυρος άνθρωπος του κόσμου ξεκινά ένα ταξίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 11:55 Βασιλιάς Κάρολος: «Ανταποκρίθηκα καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο»
13.12.25 , 11:45 Δύο ταινίες με αγαπημένους ήρωες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 11:32 Ουκρανία: Ζημιές σε 3 τουρκικά πλοία από την επίθεση Ρωσίας στην Οδησσό
13.12.25 , 11:22 Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
13.12.25 , 10:53 «Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
13.12.25 , 10:43 Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
13.12.25 , 10:37 Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!
13.12.25 , 10:34 Χειμώνας 2025-26: Πώς θα ζεσταθούν οι Έλληνες
13.12.25 , 10:24 Δώρο Χριστουγέννων:  Σε συναγερμό η Επιθεώρηση Εργασίας - Πότε θα δοθεί
13.12.25 , 09:03 BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035
13.12.25 , 09:03 Γιορτή Αγίου Ευστρατίου: Ο αξιωματικός που βασανίστηκε φριχτά
13.12.25 , 08:55 Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας
13.12.25 , 08:42 Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία
13.12.25 , 08:02 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
13.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Έρχεται Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτά τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Τζένη Καρέζη, ο Φιλάργυρος γίνεται η πιο γιορτινή, η πιο φωτεινή ιστορία. Αυτά τα Χριστούγεννα ο Φιλάργυρος μαθαίνει να μοιράζεται!!

Τι συμβαίνει όταν ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος μαθαίνει να μοιράζεται;

Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ: Στο Πειραιώς 131 με τον Τάκη Παπαματθαίου

Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Μαθαίνει το πιο μεγάλο μυστικό: ότι η ευτυχία και η αγάπη δεν αγοράζονται, η φιλία, η χαρά, η ελευθερία, δεν μετριούνται σε χρυσά!

Ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στην καρδιά!

Αυτά τα Χριστούγεννα ο πιο τσιγκούνης ήρωας της σκηνής, ο πιο φιλάργυρος άνθρωπος του κόσμου ξεκινά ένα ταξίδι, που θα τον οδηγήσει στην πραγματική Μαγεία!

Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Μια αστεία, διαδραστική, ευφάνταστη και μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια. Μέσα από κωμικές καταστάσεις, ευρηματικούς χαρακτήρες, μουσική, πολύχρωμα κοστούμια, τα παιδιά παρακολουθούν τις περιπέτειες του Αρπαγκόν και των παιδιών του, ενώ ανακαλύπτουν τη σημασία της γενναιοδωρίας, της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Ο Φιλάργυρος σας περιμένει στο θέατρο Τζένη Καρέζη!!!

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ!

Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου-Κόκκοτα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας

Παραγωγή: Midnight Sun Productions.

Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Κάθε Κυριακή, στις 12:00

Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες και σχολικές κρατήσεις: 210 363 61 44


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του Θεάτρου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top