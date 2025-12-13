Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Αυτά τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Τζένη Καρέζη, ο Φιλάργυρος γίνεται η πιο γιορτινή, η πιο φωτεινή ιστορία. Αυτά τα Χριστούγεννα ο Φιλάργυρος μαθαίνει να μοιράζεται!!

Τι συμβαίνει όταν ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος μαθαίνει να μοιράζεται;

Μαθαίνει το πιο μεγάλο μυστικό: ότι η ευτυχία και η αγάπη δεν αγοράζονται, η φιλία, η χαρά, η ελευθερία, δεν μετριούνται σε χρυσά!

Ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στην καρδιά!

Αυτά τα Χριστούγεννα ο πιο τσιγκούνης ήρωας της σκηνής, ο πιο φιλάργυρος άνθρωπος του κόσμου ξεκινά ένα ταξίδι, που θα τον οδηγήσει στην πραγματική Μαγεία!

Μια αστεία, διαδραστική, ευφάνταστη και μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια. Μέσα από κωμικές καταστάσεις, ευρηματικούς χαρακτήρες, μουσική, πολύχρωμα κοστούμια, τα παιδιά παρακολουθούν τις περιπέτειες του Αρπαγκόν και των παιδιών του, ενώ ανακαλύπτουν τη σημασία της γενναιοδωρίας, της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Ο Φιλάργυρος σας περιμένει στο θέατρο Τζένη Καρέζη!!!

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ!

Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου-Κόκκοτα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας

Παραγωγή: Midnight Sun Productions.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Κάθε Κυριακή, στις 12:00

Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες και σχολικές κρατήσεις: 210 363 61 44



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του Θεάτρου