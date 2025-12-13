BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035

Το BMW Group έχει ορίσει έναν νέο στόχο για το 2035 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO₂e στο πλαίσιο της επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρύπων. Η εταιρεία στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια τόνους CO₂e σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 – δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια τόνους CO₂e επιπλέον πέραν του υφιστάμενου στόχου για το 2030.

Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική απανθρακοποίησης σε όλο τον κύκλο ζωής, με σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων το αργότερο έως το 2050.Τα βασικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα, την μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη φάση χρήσης, καθώς και καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες.

Οι τελευταίες εφαρμόζονται σε όλες τις εκδόσεις συστημάτων κίνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής τεχνολογικής ουδετερότητας του BMW Group. Επιπλέον, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου οχημάτων θα συνεχίσει να εξηλεκτρίζεται.