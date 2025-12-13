BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αυτοκινήτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 11:55 Βασιλιάς Κάρολος: «Ανταποκρίθηκα καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο»
13.12.25 , 11:45 Δύο ταινίες με αγαπημένους ήρωες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 11:32 Ουκρανία: Ζημιές σε 3 τουρκικά πλοία από την επίθεση Ρωσίας στην Οδησσό
13.12.25 , 11:22 Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
13.12.25 , 10:53 «Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
13.12.25 , 10:43 Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
13.12.25 , 10:37 Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!
13.12.25 , 10:34 Χειμώνας 2025-26: Πώς θα ζεσταθούν οι Έλληνες
13.12.25 , 10:24 Δώρο Χριστουγέννων:  Σε συναγερμό η Επιθεώρηση Εργασίας - Πότε θα δοθεί
13.12.25 , 09:03 BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035
13.12.25 , 09:03 Γιορτή Αγίου Ευστρατίου: Ο αξιωματικός που βασανίστηκε φριχτά
13.12.25 , 08:55 Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας
13.12.25 , 08:42 Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία
13.12.25 , 08:02 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
13.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.12.25, 09:03
BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group έχει ορίσει έναν νέο στόχο για το 2035 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO₂e στο πλαίσιο της επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρύπων. Η εταιρεία στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια τόνους CO₂e σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 – δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια τόνους CO₂e επιπλέον πέραν του υφιστάμενου στόχου για το 2030.

BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035

Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική απανθρακοποίησης σε όλο τον κύκλο ζωής, με σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων το αργότερο έως το 2050.Τα βασικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα, την μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη φάση χρήσης, καθώς και καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες.

BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035

Οι τελευταίες εφαρμόζονται σε όλες τις εκδόσεις συστημάτων κίνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής τεχνολογικής ουδετερότητας του BMW Group. Επιπλέον, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου οχημάτων θα συνεχίσει να εξηλεκτρίζεται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top