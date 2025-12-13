Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!

Στο αποψινό επεισόδιο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το GNTM 2025 μάς ξάφνιασε για μία ακόμη φορά! Η μέρα ξεκίνησε με υψηλή πίεση στο σπίτι, αλλά όλα άλλαξαν όταν εμφανίστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, η «βασίλισσα των χαλιών». Με χαμόγελο και ενθουσιασμό, καλωσόρισε τα παιδιά: «Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια! Εδώ νιώθω σαν παλάτι της Ανατολής!».

Το concept της ημέρας ήταν fashion φωτογράφιση με χαλιά, όπου κάθε παίκτης έπρεπε να νιώσει τα χειροποίητα χαλιά σαν υψηλή ραπτική, να τα χειριστεί μυστηριωδώς και να δημιουργήσει εικόνες υψηλής αισθητικής. Οι κριτές έδιναν συνεχώς οδηγίες και παρατηρήσεις: «Θέλω να νιώσετε ότι φοράτε την πιο πολύτιμη και μοναδική τουαλέτα!», «Μου αρέσει η ενέργεια που βγάζετε! Πάρτε την ενέργεια των χαλιών!»

Οι παίκτες φωτογραφήθηκαν σε διπλές λήψεις: μία με το χαλί ως ρούχο και μία μόνο με κοσμήματα, δείχνοντας φαντασία, τεχνική και παρουσία. Ωστόσο, η μέρα είχε και συγκινητική στιγμή: η Μιχαέλα αποχώρησε, αφήνοντας συναδέλφους και τηλεθεατές με ανάμεικτα συναισθήματα.

Αποχώρησε η Μιχαέλα!

Το αποψινό επεισόδιο μας έδειξε ένταση, δημιουργικότητα, υψηλή αισθητική και αληθινά συναισθήματα – όλα όσα κάνουν το GNTM ξεχωριστό.

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα:

Η δράση κορυφώνεται με Προημιτελικό, Ημιτελικό και Μεγάλο Τελικό. Στα τρία τελευταία επεισόδια του GNTM 2025, οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν σε απαιτητικές φωτογραφήσεις, editorial challenges και καμπάνιες, με τους κριτές να αξιολογούν συνολικά την πορεία τους. Από την Τετάρτη 17/12 έως και την Παρασκευή 19/12, θα δούμε ένταση, αγωνία, ανατροπές και το μεγάλο φινάλε, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια.

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στoν διαγωνισμό!

Το τρέιλερ προϊδεάζει:

«Ζεις σε κάθε στιγμή… μέχρι το μεγάλο φινάλε. Με το κράνος, με την καμπάνια, με πάθος και διεκδίκηση. Πού είναι το πάθος; Ποιον τελικό ρε φίλε;» – όλα όσα θα κρατήσουν τους τηλεθεατές καθηλωμένους μέχρι το τέλος.