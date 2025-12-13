Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!

Τι θα δούμε την Τετάρτη 17/12 στον προημιτελικό του διαγωνισμού μόδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
13.12.25 , 00:05 GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;
12.12.25 , 23:45 Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»
12.12.25 , 23:24 Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»
12.12.25 , 23:22 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 23:00 Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
12.12.25 , 22:55 Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
12.12.25 , 21:29 Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δες το trailer του προημιτελικού του GNTM, την Τετάρτη 17/12
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το GNTM 2025 μάς ξάφνιασε για μία ακόμη φορά! Η μέρα ξεκίνησε με υψηλή πίεση στο σπίτι, αλλά όλα άλλαξαν όταν εμφανίστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, η «βασίλισσα των χαλιών». Με χαμόγελο και ενθουσιασμό, καλωσόρισε τα παιδιά: «Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια! Εδώ νιώθω σαν παλάτι της Ανατολής!».

GNTM

Το concept της ημέρας ήταν fashion φωτογράφιση με χαλιά, όπου κάθε παίκτης έπρεπε να νιώσει τα χειροποίητα χαλιά σαν υψηλή ραπτική, να τα χειριστεί μυστηριωδώς και να δημιουργήσει εικόνες υψηλής αισθητικής. Οι κριτές έδιναν συνεχώς οδηγίες και παρατηρήσεις: «Θέλω να νιώσετε ότι φοράτε την πιο πολύτιμη και μοναδική τουαλέτα!», «Μου αρέσει η ενέργεια που βγάζετε! Πάρτε την ενέργεια των χαλιών!»

Οι παίκτες φωτογραφήθηκαν σε διπλές λήψεις: μία με το χαλί ως ρούχο και μία μόνο με κοσμήματα, δείχνοντας φαντασία, τεχνική και παρουσία. Ωστόσο, η μέρα είχε και συγκινητική στιγμή: η Μιχαέλα αποχώρησε, αφήνοντας συναδέλφους και τηλεθεατές με ανάμεικτα συναισθήματα.

Αποχώρησε η Μιχαέλα!

Αποχώρησε η Μιχαέλα!

Το αποψινό επεισόδιο μας έδειξε ένταση, δημιουργικότητα, υψηλή αισθητική και αληθινά συναισθήματα – όλα όσα κάνουν το GNTM ξεχωριστό.

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα:

Η δράση κορυφώνεται με Προημιτελικό, Ημιτελικό και Μεγάλο Τελικό. Στα τρία τελευταία επεισόδια του GNTM 2025, οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν σε απαιτητικές φωτογραφήσεις, editorial challenges και καμπάνιες, με τους κριτές να αξιολογούν συνολικά την πορεία τους. Από την Τετάρτη 17/12 έως και την Παρασκευή 19/12, θα δούμε ένταση, αγωνία, ανατροπές και το μεγάλο φινάλε, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια.

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στoν διαγωνισμό!

μαγγρια

Το τρέιλερ προϊδεάζει:

«Ζεις σε κάθε στιγμή… μέχρι το μεγάλο φινάλε. Με το κράνος, με την καμπάνια, με πάθος και διεκδίκηση. Πού είναι το πάθος; Ποιον τελικό ρε φίλε;» – όλα όσα θα κρατήσουν τους τηλεθεατές καθηλωμένους μέχρι το τέλος.

GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top