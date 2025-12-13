GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»

Λίγο πριν το προημιτελικό

GNTM: Αποχώρησε Η Μιχαέλα!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM, τα μοντέλα είχαν δύσκολο έργο, καθώς η φωτογράφιση της βραδιάς αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Η Μιχαέλα, παρά την εμπειρία της ως μοντέλο, δεν κατάφερε να πείσει πλήρως με τα «κλικ» της. Η δοκιμασία απαιτούσε να αναδείξει κοσμήματα και να χειριστεί ένα χαλί στη φωτογραφία, κάτι που φάνηκε πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε.

GNTM: Η βασίλισσα των χαλιών Δέσποινα Μοιραράκη ντύνει τα μοντέλα!

Η ίδια δήλωσε στο πλατό: «Θεωρώ ότι τα πήγα καλά, ένιωθα άνετα και έκανα ό,τι μου ζητήθηκε», όμως οι κριτές εντόπισαν αρκετά σημεία που χρειάζονταν βελτίωση. Στην πρώτη φωτογραφία, η στάση του σώματος και των χεριών της ήταν σωστή, αλλά το βλέμμα και το στόμα δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι κριτές σχολίασαν: «Φαίνεται σαν να μην πιστεύεις στον εαυτό σου, σαν να μην ακολουθεί η ψυχή σου και το βλέμμα σου το σώμα σου». Παρά τις σωστές γωνίες του σώματος, η συνολική έκφραση δεν μετέφερε τη σπίθα και το συναίσθημα που χρειαζόταν στο concept.

Στη δεύτερη φωτογραφία, η προσπάθεια της Μιχαέλας να αναδείξει τα δαχτυλίδια δεν ήταν επιτυχής, καθώς η πόζα κάλυψε κάποια από αυτά, ενώ το χαλί δεν διαχειρίστηκε σωστά την ελαστικότητά του. Ο Άγγελος Μπράτης, με τη χαρακτηριστική του χιουμοριστική διάθεση, παρατήρησε: «Η πόζα σου μοιάζει σαν να πονάει το δόντι σου», σχολιάζοντας την έλλειψη φυσικότητας στις κινήσεις της.

Oι λήψεις της Μιχαέλας:

gntm

Οι κριτές τόνισαν ότι η Μιχαέλα, παρά την εμπειρία της, έθεσε η ίδια όρια στον εαυτό της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνέχισε: «Είσαι ένα κορίτσι που είναι μοντέλο, είσαι 100% μοντέλο. Πρέπει να βρεις τη σπίθα σου, να βγεις εκεί έξω και να λάμψουν ξανά τα μάτια σου». Παρά τις προσπάθειές της, ήταν εμφανές ότι έλειπε η αυτοπεποίθηση και η υπεροχή που ζητούνταν για να ξεχωρίσει στο πλατό.

GNTM

Η ίδια η Μιχαέλα, συγκινημένη αλλά αποφασισμένη, είπε: «Οκ. Θα το προσπαθήσω. Σίγουρα θα το ξαναβρω. Σίγουρα». Το γεγονός ότι είναι 28 ετών και έχει περάσει από πολλές απαιτητικές φωτογραφίσεις δεν την απέτρεψε από το να δεχθεί τα σχόλια των κριτών με ωριμότητα και διάθεση βελτίωσης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΜΙΧΑΕΛΑ

GNTM: Αποχώρησε Η Μιχαέλα!

Στο τέλος της διαδικασίας, ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Μιχαέλα θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο Εντουάρντο έλαβε μια τελευταία ευκαιρία, ενώ η ίδια αποχαιρετούσε τους συμπαίκτες της λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ που σας γνώρισα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εδώ μέσα, έχω γελάσει πολύ και έχω κάνει ωραίες φιλίες».

Παρά την αποχώρηση, οι κριτές εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την παρουσία της στο παιχνίδι. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέληξε: «Είσαι μοντέλο εσύ! Ευχαριστούμε για την ωραία σου παρουσία». Η Μιχαέλα φεύγει αφήνοντας πίσω της μια θετική εντύπωση και με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται στον χώρο της μόδας.

Η αποχώρηση της Μιχαέλας, παρά την εμπειρία και το ταλέντο της, υπενθυμίζει ότι στο GNTM δεν αρκεί μόνο η εξωτερική εμφάνιση ή η εμπειρία. «Την έφαγε η σιγουριά» είπε ο Ανέστης.

GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM
