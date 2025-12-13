GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Μετά από ένα ακόμα απαιτητικό φωτογραφικό concept, έφτασε η ώρα για τα μοντέλα του GNTM να διεκδικήσουν την καλύτερη φωτογραφία.

«Όπως και σε κάθε φωτογράφηση, έτσι και σε αυτή, υπάρχουν δύο παιδιά που ξεχώρισαν, που έχουν δώσει τις καλύτερες φωτογραφίες. Κάθε φορά βλέπουμε από αυτά τα παιδιά να ανεβαίνει το επίπεδο, βλέπουμε άλλα πράγματα διαφορετικά κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει η εξέλιξη, υπάρχει η πορεία κι αποτυπώνεται και στη φωτογραφία, στο "κλικ". Να έρθουν μπροστά η Ειρήνη και η... Ραφαηλία!», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Δεν το περιμένεις, Ραφαηλία», ρώτησε η Ηλιάνα την έκπληκτη διαγωνιζόμενη. «Εντάξει, πίστευα πάρα πολύ στη φωτογραφία μου, αλλά έχω καιρό να έρθω εδώ μπροστά, οπότε πάντα κρατάω μικρό καλάθι», απάντησε εκείνη.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Και στο παιχνίδι, αλλά ακόμα καλύτερα σε αυτή τη θέση και μακάρι να έχω την καλύτερη λήψη», σχολίασε η Ειρήνη. «Το disadvantage με πεισμώνει, πάντα με πεισμώνει και χαίρομαι που με βλέπουν ως ανταγωνισμό. Δηλαδή και για εμένα είναι ένα κοπλιμέντο. Οπότε χαίρομαι, με βοήθησε λίγο, ναι», πρόσθεσε το μοντέλο.

«Μια από τις δυο σας έχει την καλύτερη φωτογραφία. Θα κερδίσει φυσικά τα 600 ευρώ και τη σουίτα. Κι αυτή είναι... Η Ειρήνη!», ανακοίνωσε η Ηλιάνα. «Ειρήνη μου συγχαριστήρια, εξαιρετική δουλειά. Μπράβο. Να συνεχίσεις έτσι, να πεισμώνεις, όχι μόνο με τα disadvantage αλλά και με κάθε δοκιμασία», είπε στη διαγωνιζόμενη.

«Μπράβο σου. Είσαι πολύ δημιουργική. Είναι κάτι που το λένε και οι συνάδελφοί σου πια, ότι μπαίνεις μέσα στο σετ και έχεις σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Λειτουργεί μέχρι στιγμής. Μη χάσεις τη σπίθα. Είναι πολύ σημαντικό», είπε η Ηλιάνα στη Ραφαηλία. «Τώρα θα πεισμώσω ακόμα παραπάνω να πάρω αυτή την καλύτερη λήψη. Δεν την έχω πάρει ποτέ!», απάντησε η Ραφαηλία.

