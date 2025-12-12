Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, ο Όμιλος Motor Oil - στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής συνεισφοράς του «Φροντίζω» - μαζί με τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», διοργάνωσαν δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής δοτών μυελού των οστών σε Αθήνα και Κρήτη, με στόχο να εγγραφούν 300.000 νέοι εθελοντές δότες που θα χαρίσουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Τιμώντας την μνήμη και το έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η Motor Oil ένωσε της δυνάμεις της με τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και διοργάνωσε για τρίτη χρονιά, εκστρατεία ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο Μετρό Συντάγματος, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού.

Στη δράση έλαβαν μέρος δημοφιλείς αθλητές και καλλιτέχνες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος είναι να εγγραφούν συνολικά 300.000 νέοι εθελοντές δότες μυελoύ των οστών.

Σύμφωνα με την κ. Κάτια Χατζηπέτρου, στέλεχος του «Οράματος ΕΛΠΙΔΑΣ», «προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δοτών ώστε να αυξήσουμε τις ελπίδες κάποιος να βρει συμβατό δότη».

«Aυτή η δράση γίνεται στην μνήμη ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα», δήλωσε ο δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης Αλέξης Καλοκαιρινός.

