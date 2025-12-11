First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

«Αυτό δε μας έχει ξανασυμβεί, να έχει πάει τόσο fail», σχολίασε η Ζεν

Παρότι το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο First Dates πήγαινε αρκετά καλά, όταν ήρθε η ώρα του λογαριασμού οι τόνοι ανέβηκαν! 

First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

«Σε όλα είχε red flag. Δε ρωτούσε για μένα. Δε μου άρεσε η συμπεριφορά του στους υπαλλήλους, στον Στρατή, στην άλλη κοπέλα που φώναζε συνέχεια τη Ζεν, που κοίταγε συνέχεια το μαγαζί, που σχολίαζε άλλα πράγματα», σχολίασε η Άντα. 

First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»

«Θα πληρώσετε μαζί ή ξεχωριστά» τους ρώτησε ο Στρατής. «Εσύ δεν είπες να το πληρώσεις; Όχι, περίμενε.. είπες να το πληρώσεις το τραπέζι. Το είπες ή δεν το είπες;  Άρα, είσαι διπρόσωπη», είπε ο Κωνσταντίνος. «Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ. Εντάξει. Θα το πληρώσω εγώ, τέλεια...», απάντησε η Άντα φανερά εκνευρισμένη τη στιγμή που σηκώθηκε από το τραπέζι. 

First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

Η Άντα πήγε στην Κωνσταντίνα που προσπάθησε να την ηρεμήσει. «Χίλιες φορές να είχε βγει μαζί σου», είπε η Άντα στον Στρατή, τονίζοντας ότι δεν είναι διπρόσωπη. Το ραντεβού πήγε τόσο καλά, που ο Κωνσταντίνος έφυγε πρώτος και στη συνέχεια αποχώρησε η Άντα. 

First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!

First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

«Το ραντεβού αυτά όλα καλά κι ερωτικά κι όλα μιλήσαμε όλα καλά. Αλλά μετά στο τέλος δεν έκανε η κοπέλα. Δεν έκανε. Σε ξενέρωσε», είπε ο Κωνσταντίνος στο cue του. 

First Dates: Ποια είναι τα γούστα του Κωνσταντίνου;

«Χίλιες φορές να είχα βγει μόνη μου. Να είχα πληρώσει μόνη μου το δικό μου φαγητό, όχι να πληρώνω και το δικό σου, γιατί η παρέα σου δεν ήταν ευχάριστη. Αντιθέτως, με έκανες και κοκκίνιζα κι ήρθα σε πάρα πολύ άβολη θέση», είπε η Άντα. 

First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

«Αυτό δε μας έχει ξανασυμβεί να έχει πάει τόσο fail, αλλά μέσα στη ζωή είναι, παιδιά, αυτά...», σχολίασε η Ζενεβιέβ.

First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!

Ο καβγάς τους συνεχίστηκε και στο booth, με τον 37χρονο να την αποκαλεί και πάλι διπρόσωπη. «Εδώ δεν υπήρξε πρώτο, θα υπάρξει και δεύτερο;», είπε η Άντα. «Δε φέρθηκες σωστά» είπε η 35χρονη στο ραντεβού της.

