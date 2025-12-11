Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση

Αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να περάσουν χειροπέδες σε 40χρονη οδηγό, η οποία βρισκόταν μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο ύστερα από τροχαία παράβαση. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι η γυναίκα είχε επιδείξει προηγουμένως βίαιη συμπεριφορά, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτη και κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, η γυναίκα φώναζε στους τροχονόμους «τι μου ζήτησες και δεν το έκανα;», την ώρα που δύο αστυνομικοί προσπαθούσαν να της περάσουν χειροπέδες. Η 40χρονη αντιστεκόταν, ενώ γύρω τους συγκεντρωνόταν κόσμος που ζητούσε επίμονα από τους αστυνομικούς να την αφήσουν.

Παρά την πίεση, οι τροχονόμοι συνέχισαν τη διαδικασία σύλληψης, καταφέρνοντας τελικά να της περάσουν χειροπέδες μόνο στο ένα χέρι, πριν τη μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα.

«Έπρεπε να πάρω το παιδί μου από ιατρικό ραντεβού»

Στο τμήμα, η γυναίκα ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι το παιδί της βρισκόταν σε ιατρικό ραντεβού και έπρεπε να πάει να το παραλάβει. Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της, αφέθηκε ελεύθερη ώστε να μπορέσει να μεταβεί στο παιδί της.

Το περιστατικό ξεκίνησε από μια παράνομη στάθμευση, μια παράβαση που, όπως σχολιάζουν μάρτυρες, δε θα έπρεπε να οδηγήσει σε τέτοιας έντασης σκηνές. Σύμφωνα με τους τροχονόμους, η 40χρονη αντέδρασε έντονα μόλις είδε τους αστυνομικούς να της βεβαιώνουν την κλήση, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια στην προσπάθεια σύλληψης.

Το βίντεο του περιστατικού έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να ζητούν διερεύνηση των αστυνομικών ενεργειών.