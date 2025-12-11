Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν

Οι κλήσεις από τα πακιστανικά τηλέφωνα έδειξαν τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις ανακριτικές αρχές να έχουν πλέον στα χέρια τους νέα στοιχεία που ανατρέπουν την εικόνα της υπόθεσης. Τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως αποκάλυψαν τον ρόλο του καθενός.

Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος, επικοινωνούσε μέσω πακιστανικού αριθμού με τον 22χρονο, ο οποίος από απλός συνεργός θεωρείται πλέον ο εκτελεστής. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα.

Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να συνομιλούσε την ημέρα του διπλού φονικού με τον 22χρονο, δίνοντάς του οδηγίες, ενώ λίγο μετά φρόντιζε να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του για το τι θα καταθέσουν.

Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός

Ένας ακόμη συνεργός, που βρίσκεται στη Γερμανία, έχει επίσης κομβικό ρόλο, καθώς επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο.

Φοινικούντα: Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Κεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι η απανωτές αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του. Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Στις καταθέσεις του ανιψιού, ο ίδιος αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός 22χρονου τον φερόμενο ως δολοφόνο, ωστόσο η έρευνα της ανάκρισης κατέληξε ότι ο νεαρός δεν ήταν ο εκτελεστής.

Φοινικούντα: Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι δύο νέοι συλληφθέντες

Μετά τα νέα στοιχεία, το πρωί οι δύο νεαροί συλληφθέντες οδηγήθηκαν αμίλητοι στον εισαγγελέα της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Βγήκαν με χειροπέδες από τη ΓΑΔΑ, με τον ανιψιό μπροστά και τον επιχειρηματία φίλο του να ακολουθεί. Έφτασαν στα δικαστήρια λίγο μετά τις 9:30, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Διπλό φονικό Φοινικούντα

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του στη ΓΑΔΑ / Φωτογραφίες Eurokinissi 

Έγκλημα στη Φοινικούντα - Ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του

Η υπεράσπισή τους αρνείται κάθε εμπλοκή. 

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί».

Ο συνήγορος του επιχειρηματία φίλου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα» και δεν έχει «ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».

Φοινικούντα: «Υπάρχουν κι άλλοι» – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Νταή, μιλώντας στο Star ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα παλέψω για να βρεθούν και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν κι άλλοι από πίσω».

Αντίστοιχα, η δικηγόρος της τονίζει πως η υπόθεση «σίγουρα θα έχει συνέχεια» και κοινός στόχος είναι η πλήρης δικαίωση των δύο θυμάτων.

Με τις αποκαλύψεις για επικοινωνίες, μετακινήσεις και συνεννοήσεις πριν και μετά τη δολοφονία, η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στην Καλαμάτα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων εμπλεκομένων στο αποτρόπαιο έγκλημα.

