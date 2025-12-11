VW eCrafter: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση του εργοστασίου στη Βρζέσνια (Września): η επέκταση θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter επόμενης γενιάς. Εκτός από τα στελέχη της εταιρείας, στην τελετή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, των επιχειρήσεων και της εκκλησίας της Πολωνίας.

Η επέκταση περιλαμβάνει δύο νέες υπερσύγχρονες αίθουσες παραγωγής, συνολικής έκτασης περίπου 60.000 τ.μ., στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη Βρζέσνια. Η πρώτη αίθουσα θα στεγάσει τη γραμμή παραγωγής της πλατφόρμας και του νέου πλαισίου του eCrafter, με τη συνδρομή 150 νέων ρομπότ που θα αναλαμβάνουν τις διαδικασίες συγκόλλησης, σύνδεσης και συναρμολόγησης.

Η δεύτερη αίθουσα θα αξιοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης μπαταριών και logistics, διαθέτοντας σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά, καθώς και σύστημα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των μπαταριών. Η ολοκλήρωση της επέκτασης έχει προγραμματιστεί εντός του 2027.

Η ηλεκτροκίνηση εξασφαλίζει θέσεις εργασίας

Το εργοστάσιο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη Września αποτελεί εδώ και σχεδόν μια δεκαετία σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στην Πολωνία. Η επέκταση των εγκαταστάσεων με τη δημιουργία δύο νέων παραγωγικών αιθουσών ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της μονάδας και διασφαλίζει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για το επόμενο στάδιο της ηλεκτροκίνησης.