Τροχός της Τύχης: Δύσκολες οι... μαθηματικές πράξεις - Εσύ θα τις λύσεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 11/12/2025 στο Star, ο Λευτέρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Στα μαθηματικά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Ο Λευτέρης βρήκε την πρώτη λέξη, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να τον βρεις; Προσπάθησε τώρα!
