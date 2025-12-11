Τροχός της Τύχης: Δύσκολες οι... μαθηματικές πράξεις - Εσύ θα τις λύσεις;

Ο Λευτέρης τα πήγε καλά στον πίνακα, όμως δε βρήκε τις δύο λέξεις

11.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολες οι... μαθηματικές πράξεις - Εσύ θα τις λύσεις;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 11/12/2025 στο Star, ο Λευτέρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Δύσκολες οι... μαθηματικές πράξεις - Εσύ θα τις λύσεις;

Η κατηγορία ήταν «Στα μαθηματικά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.     

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Δύσκολες οι... μαθηματικές πράξεις - Εσύ θα τις λύσεις;

Ο Λευτέρης βρήκε την πρώτη λέξη, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;

Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να τον βρεις; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
