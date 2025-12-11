Χαμός στην εξεταστική: Τη σύλληψη Ξυλούρη ζήτησε η Κωνσταντοπούλου!

Μεγάλη ένταση επικράτησε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας απηύθυνε ερωτήματα στον μάρτυρα.

Σε παρέμβασή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ειρωνικά στην προεδρεύουσα της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, με τη φράση «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν», με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αντιπαράθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος την κατήγγειλε για «σεξιστική συμπεριφορά».

Συγκεκριμένα, έγινε ο παρακάτω διάλογος:

Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Τι είπατε;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;

Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα

Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία

Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;

Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί

Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο.

Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.

Εξεταστική: Νέα ένταση και αίτημα Κωνσταντοπούλου να συλληφθεί ο Ξυλούρης

Νέπς κύκλος έντασης στην εξεταστική υπήρξε στη συνέχεια, καθώς ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία όμως τις έχει αρνηθεί.

Ακτύπης: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.

Ξυλούρης: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι

Ακτύπης: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση

Ξυλούρης: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλους εκτός από εμάς. Στις 30/6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.

Ακτύπης: Η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας.

Ξυλούρης: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.

Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο Ξυλούρης!

Στο σημείο αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να ζητά με ένταση ότι πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.

Ανδρέας Νικολόπουλος (πρόεδρος εξεταστικής): Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε

Λαζαρίδης: Ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;

Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί.

Νικολόπουλος: Διακόπτουμε για 10 λεπτά τη συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο μάρτυρας

Τελικά το προεδρείο κάλεσε τον μάρτυρα στην αίθουσα ώστε να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί η παραπομπή του στο αυτόφωρο.

