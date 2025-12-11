ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ξυλούρης στην Εξεταστική

Ένταση με Μ. Αποστολάκη – Τι είπε για Αυγενάκη και Τυχεροπούλου

Πολιτικη
Πηγή: Με πληροφορίες από δελτίο ειδήσεων Star και ΑΜΠΕ, βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο

Το δικαίωμα της σιωπής, επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.   

Πάντως ο ίδιος έκανε επιλεκτικές εξαιρέσεις, καθώς απαντούσε μόνο στις ερωτήσεις που ο ίδιος επέλεγε, «ξεχνώντας» κατά περίπτωση τη σιωπή που είχε επικαλεστεί.

Στο STAR ο «Φραπές»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»

Ο κ. Ξυλούρης διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευτέρη Ζερβό, αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της υπουργικής θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ υποστήριξε ότι πολλές από τις συνομιλίες του που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις, δεν είναι αληθινές και ανέφερε ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Ξυλούρης: Οι απαντήσεις για Τυχεροπούλου και Αυγενάκη

Ξυλούρης: Οι απαντήσεις για Τυχεροπούλου και Αυγενάκη 

Σε ερώτηση αρχικά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αν είναι κουμπάροι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει., ενώ για το ποιες είναι οι σχέσεις του με τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρο Αντωνακόπουλο ανέφερε ότι καθόλου δεν τον ξέρει.

Στον Εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Ξυλούρη: «Περιφρονεί τη διαδικασία»

«Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία αυτή και να αυτοενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω, θέλω να το καταλάβατε. Το τι ξέρω ή δεν ξέρω, τι συμβαίνει, θα το καταθέσω στον δικαστή ή στον εισαγγελέα όταν με καλέσουν μαζί με όλα τα στοιχεία», σημείωσε.

Ξυλούρης στην Εξεταστική: Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί  

«Είστε αθώος κ. Ξυλούρη;» ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί», απάντησε, ενώ στην επισήμανση του κ. Κόκκαλη ότι θα μπορούσε και στην Εξεταστική να καταθέσει στοιχεία που τον αθωώνουν, ο μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά:

Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ

«Εδώ με έχετε 6 μήνες πεθαμένο, με καταζητείτε, με κρεμάτε σαν εγκληματία εμένα και την οικογένεια μου και σήμερα θα ανακαλέσετε;».

Καταφατικά απάντησε σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Παρασκευής Τυχεροπούλου ή άλλων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη δέσμευση των πληρωμών του ή για τις καταγγελίες που έγιναν στο πρόσωπο του.

«Σε αυτό θα απαντήσω. Και για την κυρία Τυχεροπούλου έχω κινηθεί νομικά και για τις πληρωμές μας από το 2022...»

«Η κυρία Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι 5 ΑΦΜ συγγενικών σας προσώπων είχαν ελεγχθεί και υπήρχαν ευρήματα που οδήγησαν στη δέσμευση τους...» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης χωρίς να πάρει απάντηση, όπως και στο ερώτημα αν ζήτησε ποτέ την αποδέσμευσή τους.

«Η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι έδωσε η ίδια εντολή για την πληρωμή σας... υπάρχει μία κατάθεση...» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει τον φάκελο της για τις καταγγελίες και όλα αυτά ... να πάτε να τον ψάξετε να τα βρείτε από εκεί... Έχω κινηθεί νομικά κατά της κυρίας Τυχεροπούλου», ανταπάντησε ο κ. Ξυλούρης ενώ δεν απάντησε στις ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, αν είχε πιο συχνές επισκέψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Λευτέρη Αυγενάκη, αν έχει κερδίσει ποτέ τζόκερ ή λαχείο ή αν έχει ζητήσει ποτέ αποδέσμευση των λογαριασμών του από οποιονδήποτε.

Στις ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για απειλές που φέρεται -μέσα από τις επισυνδέσεις- να εκτοξεύει προκειμένου να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ του, ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε «δικαίωμα σιωπής» και την ίδια στάση κράτησε και στην αναφορά της ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 ακούγεται να μιλάει για λαδώματα....

«Έχω εδώ καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις οποίες προκύπτει ότι μέλη της οικογένειας σας δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις στη Χίο, και γενικότερα από το δικό σας ΚΥΔ, βλέπω πολλές εκτάσεις και σε άλλες ενότητες, στη Μύκονο, στην Ικαρία, στη Πάρο, στη Τήνο. Πείτε μας αν εσείς ή μέλη της οικογένειας σας ταξίδευαν για να φροντίζετε αυτά τα χωράφια εκτός Κρήτης» ρώτησε η κυρία Αποστολάκη.

«Ούτε ταξίδευα... ούτε μέλη της οικογένειας μου... ούτε υπάρχουν δηλωμένα χωράφια σε αυτά τα νησιά... οι δημοσιογράφοι τα γράφουνε...» σχολίασε.

«Έχετε εκκρεμότητες με την Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος; υπήρξαν πληροφορίες για εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τις οικονομικές καταστάσεις σας... από την άλλη ο κ. Βουρλιώτης διαπιστώνει πολλά αυτοκίνητα, πολυτελή, αλλά και πολλά εκατομμύρια και παράλειψη της οφειλής σας να καταθέσετε δήλωση πόθεν έσχες... τι συμβαίνει;» ρωτήθηκε από την κυρία Αποστολάκη.

«...Είπα ότι ήταν λάθος μου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2013 ήμασταν υποχρεωμένοι, μετά δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε και το 2021, που έπρεπε ήταν δικό μου λάθος - το έχω όμως τακτοποιήσει, δεν υφίσταται πια αυτό. Αν μπορείτε να μου δώσετε στοιχεία...».

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την κατάθεση Ξυλούρη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με τη Μιλένα Αποστολάκη 

«Δώστε μου στοιχεία της έκθεσης να την διαβάσω να δω τι λέει ...να απαντήσω... γιατί ακούω για εκατομμύρια στον λογαριασμό μου, δυόμισι εκατ. εκεί δυόμισι αλλού και δυόμισι δεν βλέπω. Υπάρχει έκθεση να τη διαβάσω...;» αντέδρασε ο κ. Ξυλούρης.

«Σε πολλές συνεντεύξεις σας αναφέρεστε συνεχώς στις σχέσεις σας με το κόμμα της Δεξιάς... απαιτείτε στις συνομιλίες σας να πάτε στο γραφείο του πρωθυπουργού και να βάλετε τάξη...» συνέχισε η κυρία Αποστολάκη.

«‘Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά; Ρωτώ εσάς για να σταματήσει αυτή η παράσταση. Το πού ανήκω εγώ ξέρω- εγώ και μόνο εγώ...», ανέφερε ο κ. Ξυλούρης.

Κατά την τελευταία απάντησή του ο κ. Ξυλούρης ύψωσε τον τόνο της φωνής του και ακούστηκε να χτυπά με το χέρι το έδρανο της Βουλής, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Αποστολάκη,  Το επεισόδιο δεν έλαβε συνέχεια καθώς ο κ. Ξυλούρης ζήτησε συγγνώμη.         

Σε άλλη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, τονίζοντας ότι «και αν υπάρχει συνομιλία που φέρεται να μιλάω εγώ, είναι ψεύτικη». «Ποτέ δεν μίλησα με τον κ. Ζερβό. Δεν μιλάμε με τον κ. Ζερβό. Ποτέ...» επέμεινε.

«Ό,τι σας διαβάζω είναι αμάχητο τεκμήριο... τότε μιλούσατε», ανέφερε η κυρία Αποστολάκη.

«Ποτέ δεν μίλησα και η συνομιλία με τον κ. Ζερβό όπως και άλλες είναι ψεύτικες...», απάντησε ο κ. Ξυλούρης.

Το «δικαίωμα σιωπής» επικαλέστηκε και στις ερωτήσεις του εισηγητή τού ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, αν είναι δεσμευμένοι σήμερα κάποιοι λογαριασμοί του, ενώ στην αναφορά του κ. Κόκκαλη ότι αφού θέλει να αποκαταστήσει το όνομα του μπορεί να το κάνει μιλώντας και στα μέλη της Εξεταστικής, υπογράμμισε ότι θα μιλήσει «εκεί που πρέπει, στη Δικαιοσύνη», προσθέτοντας ότι «δεν θα παρασυρθώ σε θολά νερά».

Ταυτόχρονα επανέλαβε ότι με τον κ. Ζερβό ποτέ δεν μίλησε ο ίδιος μαζί του. Όπως είπε, έδωσε το κινητό του, σε κάποιον που του το ζήτησε από την παρέα που ήταν, αυτός το χρησιμοποίησε και μίλησε με τον κ. Ζερβό χωρίς να γνωρίζει ότι μεταξύ τους δεν μιλιόντουσαν.

Τέλος ο κ. Ξυλούρης ανέφερε ότι το ίδιο ζωικό κεφάλαιο δηλώνει από το 2004 τονίζοντας: 1.800 ζώα πάνω-κάτω και το 2019 και το 2020 και όλα τα χρόνια και όλα είναι δηλωμένα στις Κάτω Στέρνες στην Κρήτη.
 

