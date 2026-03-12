MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου

Η εβδομάδα που διανύουμε στο MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στις «Συνεργασίες». Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 11/3), οι δύο μπριγάδες ήρθαν αντιμέτωπες στην 6η Ομαδική Δοκιμασία, με όλα τα μέλη τους να συναντιούνται για πρώτη φορά.

Μετά από επτά συναρπαστικές μαγειρικές μονομαχίες η Μπλε μπριγάδα κατάφερε, τελικά, να αναδειχθεί νικήτρια, σημειώνοντας το εντυπωσιακό σκορ 6-1.

Απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, μπροστά στους κριτές θα βρεθούν συνολικά εννέα υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκτός από τον Γιώργο Δημητριάδη και τη Μενεξιά Μαυροπούλου, υποψήφιοι είναι και τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας που ηττήθηκαν στις μονομαχίες: Τάσος Παυλίδης, Πάνος Τελάλης, Χρήστος Μουσιάρης, Γιάννης Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, Φωτεινούλα Ντισνίτσα και Γιώργος Κουρμουλάκης.

Οι υποψήφιοι πριν από τη Δοκιμασία Αποχώρησης θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας, τη Δοκιμασία Αναγνώρισης Υλικών. Οι τέσσερις από τους εννέα που θα δώσουν πρώτοι λάθος απάντηση θα είναι και εκείνοι που θα λάβουν μέρος στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση καλούνται να αντιγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το εξαιρετικό πιάτο των δύο καλεσμένων, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τη συνταγή και να επιδείξουν ψυχραιμία και συγκέντρωση, αφήνοντας πίσω τους τη συναισθηματική φόρτιση της ήττας στην Ομαδική Δοκιμασία.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό και δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του Masterchef 10 στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια

στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;



Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef