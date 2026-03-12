MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα Συνώνυμα δυσκόλεψαν την παίκτρια!
12.03.26 , 19:40 Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί
12.03.26 , 19:29 Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
12.03.26 , 19:20 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
12.03.26 , 18:58 Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου 2026 στις πληρωμές ενοικίων
12.03.26 , 18:46 Ιωάννα Τούνη: Το TikTok βίντεο για τις «τοξικές» σχέσεις που προκάλεσε χαμό
12.03.26 , 18:18 Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
12.03.26 , 18:03 Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!
12.03.26 , 17:49 Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται
12.03.26 , 17:49 MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου
12.03.26 , 17:22 Δένδιας από Βουλγαρία: Η Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια
12.03.26 , 17:14 «Με βίασαν 2 εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»: Σοκάρει Παραολυμπιονίκης
12.03.26 , 16:58 Μελίνα Νικολαΐδη: Με αθλητικό look και κοιλιακούς «φωτιά» στο γυμναστήριο
12.03.26 , 16:14 Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη
12.03.26 , 16:00 Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα στο MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στις «Συνεργασίες», με τη Μπλε μπριγάδα να κερδίζει την 6η Ομαδική Δοκιμασία με σκορ 6-1.
  • Σήμερα, εννέα υποψήφιοι προς αποχώρηση θα συμμετάσχουν σε Δοκιμασία Αναγνώρισης Υλικών, με τέσσερις να προχωρούν στη Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Καλεσμένοι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς θα κρίνουν τους υποψήφιους στην προσπάθειά τους να αντιγράψουν το πιάτο τους.
  • Ο διαγωνισμός προσφέρει συνολικά 160.000€ σε έπαθλα, με 100.000€ για τον νικητή και 30.000€ για τον δεύτερο φιναλίστ.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef 10 υπόσχεται ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο μπριγάδων.

Η εβδομάδα που διανύουμε στο MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στις «Συνεργασίες». Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 11/3), οι δύο μπριγάδες ήρθαν αντιμέτωπες στην 6η Ομαδική Δοκιμασία, με όλα τα μέλη τους να συναντιούνται για πρώτη φορά.

Μετά από επτά συναρπαστικές μαγειρικές μονομαχίες η Μπλε μπριγάδα κατάφερε, τελικά, να αναδειχθεί νικήτρια, σημειώνοντας το εντυπωσιακό σκορ 6-1.

MasterChef: Ο Άρης θέλει να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας!

MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου

MasterChef: Οι «μπλε» έστειλαν σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα στον «τάκο»

Απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, μπροστά στους κριτές θα βρεθούν συνολικά εννέα υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκτός από τον Γιώργο Δημητριάδη και τη Μενεξιά Μαυροπούλου, υποψήφιοι είναι και τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας που ηττήθηκαν στις μονομαχίες: Τάσος Παυλίδης, Πάνος Τελάλης, Χρήστος Μουσιάρης, Γιάννης Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, Φωτεινούλα Ντισνίτσα και Γιώργος Κουρμουλάκης.

MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου

Οι υποψήφιοι πριν από τη Δοκιμασία Αποχώρησης θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας, τη Δοκιμασία Αναγνώρισης Υλικών. Οι τέσσερις από τους εννέα που θα δώσουν πρώτοι λάθος απάντηση θα είναι και εκείνοι που θα λάβουν μέρος στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;

MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση καλούνται να αντιγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το εξαιρετικό πιάτο των δύο καλεσμένων, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τη συνταγή και να επιδείξουν ψυχραιμία και συγκέντρωση, αφήνοντας πίσω τους τη συναισθηματική φόρτιση της ήττας στην Ομαδική Δοκιμασία. 

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό και δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του Masterchef 10 στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια 
στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;
 
Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΒΑΘΑΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΘΑΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top