Το πρώτο μήνυμα του Μ. Χαμενεΐ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά»

«Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων», τόνισε

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Vahid Salemi)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη (12/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είναι πιθανοί στόχοι επιθέσεων.
  • Δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή πρέπει να κλείσουν άμεσα και θα δεχθούν επιθέσεις.
  • Τόνισε τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ και την ανάγκη για σκληρή στάση απέναντι στους αντιπάλους του Ιράν.
  • Κάλεσε σε ενότητα τον ιρανικό λαό και υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες στοχεύουν μόνο εχθρικές εγκαταστάσεις.
  • Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε τρεις όρους για την ειρήνη, περιλαμβάνοντας αναγνώριση δικαιωμάτων και αποζημιώσεις.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προχώρησε σε αυστηρές προειδοποιήσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην πρώτη του δήλωση μετά την άνοδο στο αξίωμα. Το μήνυμά του, που μεταδόθηκε μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σηματοδοτεί την πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει σκληρή στάση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο μήνυμά του, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιθανό στόχο επιθέσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως και αυτές οι βάσεις θα δεχθούν επίθεση».

ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των Στενών του Ορμούζ ως στρατηγικού μοχλού πίεσης απέναντι στους αντιπάλους του Ιράν, τονίζοντας ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχιστεί.

Στη δήλωσή του άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε χώρες του Κόλπου που διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον. 

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός ηγέτης απηύθυνε κάλεσμα προς τον πληθυσμό της χώρας για ενότητα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, προτρέποντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε επερχόμενες πολιτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. «Καλώ σε ενότητα μεταξύ του λαού».

Ο Χαμενεΐ επανέλαβε επίσης τη θέση της Τεχεράνης ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις γειτονικές χώρες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της χώρας στοχεύουν αποκλειστικά εγκαταστάσεις που θεωρούνται εχθρικές. «Πιστεύουμε στη φιλία με τους γείτονες και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις, και αναπόφευκτα θα συνεχίσουμε. Δε θα εγκαταλείψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων».

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ιράν: Οι τρεις όροι του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την ειρήνη 

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε τους τρεις βασικούς πυλώνες για τον τερματισμό του πολέμου. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη. 

Μέσω ανάρτησής του, ξεκαθάρισε ότι για να σιγήσουν τα όπλα, πρέπει να ικανοποιηθούν τρία συγκεκριμένα αιτήματα:

  1. Η πλήρης αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, αναφερόμενος στην εθνική κυριαρχία και το στάτους της χώρας στην περιοχή.
  2. Η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων για τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι ιρανικές υποδομές.
  3. Η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξουν μελλοντικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν επέρριψε την ευθύνη για τη σύγκρουση στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, τονίζοντας ωστόσο πως η Τεχεράνη παραμένει δεσμευμένη στην περιφερειακή σταθερότητα, εφόσον οι όροι αυτοί γίνουν αποδεκτοί. 


 

