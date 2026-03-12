«Με βίασαν 2 εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»: Σοκάρει Παραολυμπιονίκης

Σε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη προχώρησε γνωστή Παραολυμπιονίκης. Το Forbes Austria έκανε γνωστό πως η Καρίνα Έντιλινγκερ έπεσε θύμα βιασμού δύο εβδομάδες πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022. Η ίδια επιβεβαίωσε όλα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Η Έντλινγκερ αναφέρθηκε σε όσα τραγικά βίωσε και δεν παρέλειψε να περιγράψει τις 14 εβδομάδες που πέρασε σε εντατική θεραπεία μετά το αρρωστημένο περιστατικό.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο», είπε συγκεκριμένα.

«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: «Είσαι ψυχικά άρρωστος». Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος. Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου», πρόσθεσε η αθλήτρια.

Μάλιστα, πρόσφατα η ίδια άλλαξε υπηκοότητα και έπαψε να αγωνίζεται με τα χρώματα της πατρίδας της, Αυστρίας με τα σενάρια να είναι πολλά γύρω από την επιλογή της. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο ξεκίνησε να αγωνίζεται για την Τσεχία, η Έντλινγκερ αρκέστηκε να πει: «Είμαι καλά όπως είμαι τώρα».