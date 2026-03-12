Μάρκος Σεφερλής: Σε ρόλο τραγουδιστή… στο πλευρό της Κατσίγιαννη

Πρώτο τραπέζι πίστα στο Cabana, βρέθηκε να διασκεδάσει ο Μάρκος Σεφερλής, όπου είπε και ένα τραγούδι… Ο ηθοποιός, μην κρύβοντας την αγάπη του για την μουσική, απέδειξε για μια ακόμη φορά, ότι το έχει και στην ερμηνεία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τζένη Κατσίγιαννη του έδωσε το μικρόφωνο και ο Μάρκος Σεφερλής , αφού την αποθέωσε με τα λόγια του, δεν δίστασε να αδράξει της ευκαιρίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Γκρέμιστα». Προκαλώντας έκρηξη κεφιού στον κόσμο, ο οποίος τον καταχειροκρότησε!

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Σταύρος Φωτιάδης και ο Χρήστος Πάζης συνεχίζουν να κερδίζουν το στοίχημα της διασκέδασης, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που έχει αγκαλιαστεί θερμά από το κοινό.Οι εμφανίσεις στο Cabana Live Stage σημειώνουν sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του σχήματος.