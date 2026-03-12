Μάρκος Σεφερλής: Σε ρόλο τραγουδιστή… στο πλευρό της Κατσίγιαννη

Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 19:29 Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
12.03.26 , 19:20 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
12.03.26 , 18:58 Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου 2026 στις πληρωμές ενοικίων
12.03.26 , 18:46 Ιωάννα Τούνη: Το TikTok βίντεο για τις «τοξικές» σχέσεις που προκάλεσε χαμό
12.03.26 , 18:18 Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
12.03.26 , 18:03 Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!
12.03.26 , 17:49 Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται
12.03.26 , 17:49 MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου
12.03.26 , 17:22 Δένδιας από Βουλγαρία: Η Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια
12.03.26 , 17:14 «Με βίασαν 2 εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»: Σοκάρει Παραολυμπιονίκης
12.03.26 , 16:58 Μελίνα Νικολαΐδη: Με αθλητικό look και κοιλιακούς «φωτιά» στο γυμναστήριο
12.03.26 , 16:14 Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη
12.03.26 , 16:00 Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
12.03.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
12.03.26 , 15:47 Το πρώτο μήνυμα του Μ. Χαμενεΐ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκος Σεφερλής εμφανίστηκε στο Cabana και ερμήνευσε το τραγούδι "Γκρέμιστα".
  • Η Τζένη Κατσίγιαννη του έδωσε το μικρόφωνο, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Οι εμφανίσεις του σχήματος σημειώνουν sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
  • Το πρόγραμμα του Cabana Live Stage έχει αγκαλιαστεί θερμά από το κοινό.
  • Στο σχήμα συμμετέχουν οι Αλέκος Ζαζόπουλος, Σταύρος Φωτιάδης και Χρήστος Πάζης.

Πρώτο τραπέζι πίστα στο Cabana, βρέθηκε να διασκεδάσει ο Μάρκος Σεφερλής, όπου είπε και ένα τραγούδι… Ο ηθοποιός, μην κρύβοντας την αγάπη του για την μουσική, απέδειξε για μια ακόμη φορά, ότι το έχει και στην ερμηνεία.

Μάρκος Σεφερλής: Σε ρόλο τραγουδιστή… στο πλευρό της Κατσίγιαννη

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τζένη Κατσίγιαννη του έδωσε το μικρόφωνο και ο Μάρκος Σεφερλής , αφού την αποθέωσε με τα λόγια του, δεν δίστασε να αδράξει της ευκαιρίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Γκρέμιστα». Προκαλώντας έκρηξη κεφιού στον κόσμο, ο οποίος τον καταχειροκρότησε!

Μάρκος Σεφερλής: Σε ρόλο τραγουδιστή… στο πλευρό της Κατσίγιαννη

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Σταύρος Φωτιάδης και ο Χρήστος Πάζης συνεχίζουν να κερδίζουν το στοίχημα της διασκέδασης, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που έχει αγκαλιαστεί θερμά από το κοινό.Οι εμφανίσεις στο Cabana Live Stage σημειώνουν sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του σχήματος.

Μάρκος Σεφερλής: Σε ρόλο τραγουδιστή… στο πλευρό της Κατσίγιαννη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top