Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου 2026 στις πληρωμές ενοικίων

Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με το νέο σύστημα κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη: οι ενοικιαστές ενισχύσεις και επιδόματα που σχετίζονται με τη μίσθωση κατοικίας, ενώ οι ιδιοκτήτες φορολογικές εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια.

