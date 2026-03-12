Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου 2026 στις πληρωμές ενοικίων

Χρηστικός οδηγός για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Οικονομια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1η Απριλίου 2026, οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος.
  • Η αλλαγή αυτή επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.
  • Οι ενοικιαστές κινδυνεύουν να χάσουν επιδόματα και ενισχύσεις αν δεν συμμορφωθούν.
  • Οι ιδιοκτήτες μπορεί να χάσουν φορολογικές εκπτώσεις που σχετίζονται με τα εισοδήματα από ενοίκια.

Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με το νέο σύστημα κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη: οι ενοικιαστές ενισχύσεις και επιδόματα που σχετίζονται με τη μίσθωση κατοικίας, ενώ οι ιδιοκτήτες φορολογικές εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

ΕΝΟΙΚΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
