Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης

Είχε διατελέσει πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αναστάσιος Γκόνης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Αναστάσιος Γκόνης.
  • Γεννήθηκε το 1926 στην Καλλιθέα Πυλίας Μεσσηνίας και σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες.
  • Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1989 έως το 1993, όταν έγινε Επίτιμος Πρόεδρος.
  • Εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας το 1993 και είχε σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς όπως η Εθνική Πινακοθήκη και ο ΟΤΕ.
  • Η ΝΔ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, «η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με σεβασμό τον πρώην Βουλευτή Επικρατείας και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αναστάσιο Γκόνη».   

Ο Αναστάσιος Γκόνης γεννήθηκε το 1926 στην Καλλιθέα Πυλίας Μεσσηνίας. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, εργάστηκε από το 1958 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το 1974 διορίστηκε Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προαχθείς το 1979 σε Σύμβουλο και το 1989 σε Πρόεδρο, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις εθνικές εκλογές του 1993 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Όπως επίσης αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ, «στη μακρά και σημαντική διαδρομή του, ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
 

