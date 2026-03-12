Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!

Πατέρας για πρώτη φορά ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού

  • Η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω Instagram.
  • Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, θα γίνουν πρώτοι γονείς.
  • Δημοσίευσε βίντεο από την παραλία με τη φουσκωμένη κοιλιά της.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Μαΐου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι.
  • Η Δούκισσα Νομικού, αδερφή του γαμπρού, ήταν ανάμεσα στους 165 καλεσμένους του γάμου.

Έγκυος είναι η Άννα Πρέλεβιτς και το αποκάλυψε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

To γνωστό μοντέλο και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός

Η Άννα Πρέλεβιτς δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την παραλία, δείχνοντας για πρώτη φορά στην κάμερα τη φουσκωμένη της κοιλιά, η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Me. You. Us». 

Οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού έστειλαν τις ευχές τους κάτω από την ανάρτηση για το μωρό που έρχεται να ολοκληρώσει την προσωπική τους ευτυχία. 

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού είναι ζευγάρι εδώ και 5 χρόνια. Στις 27 Μαΐου 2023 το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από δυο χρόνια σχέσης στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο πάρτι με 165 καλεσμένους, ανάμεσά τους κι η αδερφή του γαμπρού, Δούκισσα Νομικού, με την οικογένειά της.

Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!

Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!

