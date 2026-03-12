Μελίνα Νικολαΐδη: Με αθλητικό look και κοιλιακούς «φωτιά» στο γυμναστήριο

Μετά την αποφοίτησή της από το Royal Holloway University, η Μελίνα Νικολαΐδη συνεχίζει τις σπουδές της στην υποκριτική, μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη βρετανική πρωτεύουσα και την Αθήνα.

Η ίδια δεν έχει κληρονομήσει μόνο τη φωνή από τη μητέρα της, αλλά και την πειθαρχία της στη γυμναστική. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη εφαρμόζει στην καθημερινότητά της το ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Γι’ αυτό και ασκείται εντατικά, με τα αποτελέσματα στο σώμα της να είναι εντυπωσιακά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 12/3, η Μελίνα Νικολαΐδη πόσταρε μια selfie από το γυμναστήριο, το οποίο θεωρεί δεύτερο σπίτι της.

Με χαμόγελο και κοιλιακούς «φωτιά», η 22χρονη ποζάρει μέσα στα αποδυτήρια, φορώντας ένα υπέροχο αθλητικό σύνολο που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Ειδικότερα, είχε επιλέξει ένα σετ σε αποχρώσεις του μπλε, αποτελούμενο από μπουστάκι και κολάν, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα μαύρο αθλητικό φανελάκι.

Η Μελίνα Νικολαΐδη «λιώνει» στη γυμναστική με τέλειο αθλητικό look!

Πρόσφατα, η Μελίνα Νικολαΐδη γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η μητέρα της και, μέσα στο καμαρίνι της τραγουδίστριας, έσβησε την τούρτα. Παράλληλα με τις σπουδές της, η Μελίνα δραστηριοποιείται στον χώρο της ομορφιάς, ανοίγοντας μαζί με τη μητέρα της μια εταιρεία καλλυντικών.