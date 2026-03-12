Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Στη Θεσσαλονίκη, , σε μια συνεργασία που έχει ήδη κερδίσει το κοινό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα Συνώνυμα δυσκόλεψαν την παίκτρια!
12.03.26 , 19:40 Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί
12.03.26 , 19:29 Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
12.03.26 , 19:20 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
12.03.26 , 18:58 Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου 2026 στις πληρωμές ενοικίων
12.03.26 , 18:46 Ιωάννα Τούνη: Το TikTok βίντεο για τις «τοξικές» σχέσεις που προκάλεσε χαμό
12.03.26 , 18:18 Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
12.03.26 , 18:03 Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!
12.03.26 , 17:49 Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται
12.03.26 , 17:49 MasterChef: Οι 9 υποψήφιοι προς αποχώρηση και το 3 του καλεσμένου
12.03.26 , 17:22 Δένδιας από Βουλγαρία: Η Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια
12.03.26 , 17:14 «Με βίασαν 2 εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»: Σοκάρει Παραολυμπιονίκης
12.03.26 , 16:58 Μελίνα Νικολαΐδη: Με αθλητικό look και κοιλιακούς «φωτιά» στο γυμναστήριο
12.03.26 , 16:14 Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη
12.03.26 , 16:00 Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ηλιάννα Ζέρβα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με εντυπωσιακή παρουσία και αυθεντικό λαϊκό πάθος, η Ηλιάννα Ζέρβα πρωταγωνιστεί στο πλευρό του σπουδαίου Θέμη Αδαμαντίδη στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνεργασία που έχει ήδη κερδίσει το κοινό της πόλης.

Εδώ και εβδομάδες, οι Κυριακές από νωρίς, στο «Room» έχουν μετατραπεί στο απόλυτο σημείο διασκέδασης, με τον κόσμο να προκαλεί sold out και το κέφι να απογειώνεται.

Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Η παρουσία της Ηλιάννας Ζέρβα στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη αποτελεί μια συνεργασία-σταθμό για την ίδια. Η ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της προς τον καταξιωμένο καλλιτέχνη για τη στήριξη που της έχει δείξει, την πίστη στο ταλέντο της αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές που της προσφέρει.

Με τη δυναμική σκηνική παρουσία και την αυθεντική λαϊκή της ερμηνεία, η Ηλιάννα Ζέρβα έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού, τόσο μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις όσο και από τα τραγούδια της, με το «Μην ανάβεις το φως» να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της.

Το κοινό της Θεσσαλονίκης την έχει ήδη αγκαλιάσει, καθώς τον τελευταίο χρόνο εμφανίζεται στην πόλη, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με το κοινό. Σε κάθε εμφάνισή της στο Room το κέφι απογειώνεται, με τα λουλούδια να πέφτουν… βροχή και την ατμόσφαιρα να θυμίζει μεγάλες λαϊκές βραδιές.

Την ίδια στιγμή, η Ηλιάννα Ζέρβα συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στο πλαίσιο του live tour της σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα τραγούδια-έκπληξη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top