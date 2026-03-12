Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Με εντυπωσιακή παρουσία και αυθεντικό λαϊκό πάθος, η Ηλιάννα Ζέρβα πρωταγωνιστεί στο πλευρό του σπουδαίου Θέμη Αδαμαντίδη στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνεργασία που έχει ήδη κερδίσει το κοινό της πόλης.

Εδώ και εβδομάδες, οι Κυριακές από νωρίς, στο «Room» έχουν μετατραπεί στο απόλυτο σημείο διασκέδασης, με τον κόσμο να προκαλεί sold out και το κέφι να απογειώνεται.

Η παρουσία της Ηλιάννας Ζέρβα στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη αποτελεί μια συνεργασία-σταθμό για την ίδια. Η ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της προς τον καταξιωμένο καλλιτέχνη για τη στήριξη που της έχει δείξει, την πίστη στο ταλέντο της αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές που της προσφέρει.

Με τη δυναμική σκηνική παρουσία και την αυθεντική λαϊκή της ερμηνεία, η Ηλιάννα Ζέρβα έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού, τόσο μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις όσο και από τα τραγούδια της, με το «Μην ανάβεις το φως» να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της.

Το κοινό της Θεσσαλονίκης την έχει ήδη αγκαλιάσει, καθώς τον τελευταίο χρόνο εμφανίζεται στην πόλη, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με το κοινό. Σε κάθε εμφάνισή της στο Room το κέφι απογειώνεται, με τα λουλούδια να πέφτουν… βροχή και την ατμόσφαιρα να θυμίζει μεγάλες λαϊκές βραδιές.

Την ίδια στιγμή, η Ηλιάννα Ζέρβα συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στο πλαίσιο του live tour της σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα τραγούδια-έκπληξη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα.