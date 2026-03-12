MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;

  • Αύριο (12/3) στο MasterChef, πέντε παίκτες της κόκκινης μπριγάδας θα αποφύγουν την αποχώρηση μέσω Δοκιμασίας Τελευταίας Ευκαιρίας.
  • Οι τέσσερις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα συμμετάσχουν στη δοκιμασία αποχώρησης, σύμφωνα με τον Σωτήρη Κοντιζά.
  • Οι κριτές υποδέχονται τους Σπύρο και Γιάννη Γαβαθά, οι συνταγές τους θα δυσκολέψουν τους υποψήφιους.
  • Η βαθμολογία αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, με τον Πάνο Ιωαννίδη να αναφέρει λάθος γαρνιτούρα και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σχολιάζει την υφή ενός γλυκού.
  • Μια προσπάθεια βαθμολογείται με 3/10 από τον καλεσμένο, προκαλώντας ανησυχία στους διαγωνιζόμενους.

Η κουζίνα του MasterChef θα γεμίσει αύριο (12/3) με μαύρες ποδιές.

MasterChef: Οι «μπλε» έστειλαν σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα στον «τάκο»

Ωστόσο, πέντε παίκτες της κόκκινης μπριγάδας θα αποφύγουν τα χειρότερα, καθώς πριν από την αποχώρηση θα υπάρξει Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας.

MasterChef: Πάνος εναντίον Σαμ - Ποιος κέρδισε τη μαγειρική μονομαχία;

«Ακολουθεί δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας. Οι τέσσερις πρώτοι που θα κάνουν λάθος είναι κι αυτοί που θα λάβουν μέρος στη δοκιμασία αποχώρησης», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer, δίνοντας ελπίδα στους διαγωνιζόμενους.

Ο Ανδρέας, που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από την ασφάλεια του εξώστη, προβλέπει ότι «θα γίνει μεγάλη μάχη».

Σε άλλο σημείο, οι κριτές υποδέχονται στην παρέα τους τον Σπύρο και τον Γιάννη Γαβαθά. Οι συνταγές τους θα δυσκολέψουν τους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση και αυτό θα φανεί στη βαθμολογία, η οποία αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση.

MasterChef: Ψυχρολουσία με τη βαθμολογία στη δοκιμασία αποχώρησης

MasterChef: Ψυχρολουσία με τη βαθμολογία στη δοκιμασία αποχώρησης

«Έχουμε μια λάθος γαρνιτούρα», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης. «Το χειρότερο είναι η υφή στο γλυκάκι», επισημαίνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Απλώς έτρεχε στο τέλος, νομίζω, να σώσει ό,τι σώζεται», σημειώνει ο καλεσμένος, ενώ αμέσως μετά τον βλέπουμε να βαθμολογεί μια προσπάθεια με 3/10!

