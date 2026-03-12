MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;

Η κουζίνα του MasterChef θα γεμίσει αύριο (12/3) με μαύρες ποδιές.

Ωστόσο, πέντε παίκτες της κόκκινης μπριγάδας θα αποφύγουν τα χειρότερα, καθώς πριν από την αποχώρηση θα υπάρξει Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας.

«Ακολουθεί δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας. Οι τέσσερις πρώτοι που θα κάνουν λάθος είναι κι αυτοί που θα λάβουν μέρος στη δοκιμασία αποχώρησης», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer, δίνοντας ελπίδα στους διαγωνιζόμενους.

Ο Ανδρέας, που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από την ασφάλεια του εξώστη, προβλέπει ότι «θα γίνει μεγάλη μάχη».

Σε άλλο σημείο, οι κριτές υποδέχονται στην παρέα τους τον Σπύρο και τον Γιάννη Γαβαθά. Οι συνταγές τους θα δυσκολέψουν τους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση και αυτό θα φανεί στη βαθμολογία, η οποία αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση.

MasterChef: Ψυχρολουσία με τη βαθμολογία στη δοκιμασία αποχώρησης

«Έχουμε μια λάθος γαρνιτούρα», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης. «Το χειρότερο είναι η υφή στο γλυκάκι», επισημαίνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Απλώς έτρεχε στο τέλος, νομίζω, να σώσει ό,τι σώζεται», σημειώνει ο καλεσμένος, ενώ αμέσως μετά τον βλέπουμε να βαθμολογεί μια προσπάθεια με 3/10!

