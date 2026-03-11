«Φορτσάρουν» οι Ένοπλες Δυνάμεις για drones ελληνικής κατασκευής

Η ΕΑΒ θα επεκτείνει τις δυνατότητες του συστήματος «Κένταυρος»

11.03.26 , 21:24 «Φορτσάρουν» οι Ένοπλες Δυνάμεις για drones ελληνικής κατασκευής
Φορτσάρουν για ελληνικά drones οι Ένοπλες Δυνάμεις (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιταχύνουν την απόκτηση ελληνικών drones.
  • Το ΕΛΚΑΚ έχει υπογράψει τέσσερις συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες για οπλισμένα UAV.
  • Αναπτύσσεται το drone-καμικάζι σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.
  • Τα νέα συστήματα δοκιμάστηκαν με επιτυχία στην άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ.
  • Η ΕΑΒ επεκτείνει τις δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ για το Πολεμικό Ναυτικό.

Αγώνα δρόμου δίνουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για να αποκτήσουν γρήγορα drones και μάλιστα κατασκευασμένα από ελληνικά χέρια. Περισσότερες πληροφορίες για τους σχεδιασμούς του Πενταγώνου μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 

Στρατός: Όλες οι αλλαγές στη θητεία-Τι ισχύει για εκπαίδευση & αποζημιώσεις
 

Όπως ανέφερε, «πυρετός» εργασιών επικρατεί αυτή την εποχή στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς το Πεντάγωνο επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόκτηση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης, ελληνικής κατασκευής, για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Φορτσάρουν οι Ένοπλες Δυνάμεικς για drones ελληνικής κατασκευής

Φορτσάρουν οι Ένοπλες Δυνάμεικς για drones ελληνικής κατασκευής 

Ήδη το ΕΛΚΑΚ υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις, αφενός με τρεις ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες για τα οπλισμένα UAV και αφετέρου με το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ για την ανάπτυξη του λεγόμενου «drone-καμικάζι» ή αλλιώς «περιπλανώμενου πυρομαχικού». 

Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία

Αυτά τα συστήματα δοκιμάστηκαν ήδη με επιτυχία στην άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ που έγινε το Φθινόπωρο. Ταυτόχρονα, η ΕΑΒ συμφώνησε να εργαστεί για να επεκτείνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αντι – drone συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητά του στο πεδίο.  
 

