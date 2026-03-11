«Φορτσάρουν» οι Ένοπλες Δυνάμεις για drones ελληνικής κατασκευής

Αγώνα δρόμου δίνουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για να αποκτήσουν γρήγορα drones και μάλιστα κατασκευασμένα από ελληνικά χέρια. Περισσότερες πληροφορίες για τους σχεδιασμούς του Πενταγώνου μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, «πυρετός» εργασιών επικρατεί αυτή την εποχή στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς το Πεντάγωνο επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόκτηση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης, ελληνικής κατασκευής, για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Φορτσάρουν οι Ένοπλες Δυνάμεικς για drones ελληνικής κατασκευής

Ήδη το ΕΛΚΑΚ υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις, αφενός με τρεις ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες για τα οπλισμένα UAV και αφετέρου με το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ για την ανάπτυξη του λεγόμενου «drone-καμικάζι» ή αλλιώς «περιπλανώμενου πυρομαχικού».

Αυτά τα συστήματα δοκιμάστηκαν ήδη με επιτυχία στην άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ που έγινε το Φθινόπωρο. Ταυτόχρονα, η ΕΑΒ συμφώνησε να εργαστεί για να επεκτείνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αντι – drone συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητά του στο πεδίο.

